Kadıköy İskelesi'nde Tekne Yangını - Son Dakika
Kadıköy İskelesi'nde Tekne Yangını

Kadıköy İskelesi\'nde Tekne Yangını
17.04.2026 17:08
Kadıköy İskelesi'ndeki yolcu teknesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, can kaybı yok.

Mert ORDU/ –KADIKÖY İskelesi'nde bağlı bulunan yolcu teknesinde çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Kadıköy-Karaköy hattında sefer yapan 42 metre uzunluğundaki 'B.KAÇKAR' isimli yolcu teknesinde çıktı. İskelede bağlı olduğu sırada teknenin makine dairesinde çıktığı öğrenilen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İçerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen teknede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmayan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Denizcilik, Kadıköy, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy İskelesi'nde Tekne Yangını - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadıköy İskelesi'nde Tekne Yangını - Son Dakika
