Kadıköy Lisesi'nde pankart astıkları için tutuklanan iki üniversiteli tahliye edildi - Son Dakika
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Kadıköy Lisesi'nde pankart astıkları için tutuklanan iki üniversiteli tahliye edildi

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Kadıköy Lisesi\'nde pankart astıkları için tutuklanan iki üniversiteli tahliye edildi
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Kadıköy Lisesi\'nde pankart astıkları için tutuklanan iki üniversiteli tahliye edildi
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Bakan Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesi astıkları pankart gerekçesiyle pazar günü tutuklanan iki üniversiteli genç tahliye edildi. Tahliye edilen gençlerden biri, basit gözdağlarıyla gözlerinin korkutulamayacağını ve mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

(İSTANBUL) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde astıkları pankart gerekçesiyle pazar günü tutuklanan iki genç Nevin Tekin ve Nehir Dizdar, tahliye edildi. Dizdar, "Basit gözdağlarıyla bizim gözümüzü korkutamazlar. Bin kat daha güçlü, bin kat daha kalabalık şekilde biz bu mücadeleyi büyütüyor olacağız" dedi. Tekin de "Gençler, öğrenciler, çocuklar haklarına erişemiyor bu ülkede. Biz de bunun mücadelesini verdik. Bu mücadeleyi vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Kadıköy Lisesi'ne ziyareti öncesinde astıkları protesto pankartı gerekçe gösterilerek pazar günü tutuklanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi üniversiteli gençler Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tahliye edildi.

Tekin ve Dizdar'ı, Bakırköy Cezaevi'nin önünde TİP Genel Başkanı Erkan Baş, üniversitelilerin avukatı Uğurcan Demirci, TİP Gençlik Sekreteri Atakan Özsan ve TİP'li gençler karşıladı.

Avukat Demirci, "Mücadelemiz neticede burada sona ermedi. MESEM katliamları, okul katliamları sona ermedikçe bizim mücadelemiz sürecek. Arkdaşlarımızın her ne kadar tahliyesini almış olsak da dava süreçleri sürmekte" dedi.

Cezaevinden çıkan Nehir Dizdar, "çocuklar ölmesin" diye mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir çocuğun ölmesi, zaten başlı başına üzücüdür ama ölmeyebilecekken ölmesi çok daha üzücü oluyor. Bir çocuk kendi ailesinden sonra okulunda güvende olmalıdır. Ortaokulda çocuklar birbirleriyle yine başka çocuklar tarafından silahlı saldırıya uğrayarak katlediliyorlar. Ortaokuldan mezun olmayı başarabilirlerse meslek liselerine gidiyorlar bazen ve MESEM diye bir programdan bahsediliyor onlara. İş yerlerine gönderiliyorlar, okuyamıyorlar, okula gönderilmiyorlar. Bu sefer de iş yerlerinde katlediliyorlar. Bizim görevimiz bu. Biz bunu yapmak durumundayız. Biz bu mücadeleyi büyüteceğiz. Çocukların ölmediği bir düzeni, bir ülkeyi kurana kadar biz bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Basit gözdağlarıyla bizim gözümüzü korkutamazlar. Bin kat daha güçlü, bin kat daha kalabalık şekilde biz bu mücadeleyi büyütüyor olacağız."

NEVİN TEKİN: "GENÇLER, ÖĞRENCİLER, ÇOCUKLAR HAKLARINA ERİŞEMİYOR"

Nevin Tekin de şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız şey ancak sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bu ülkede üniversite okuyan, bir şekilde ayakları yere basan, kendini yetiştirmiş her gencin sorumluluğu kardeşlerine sahip çıkmak. Biz de ancak ve ancak bu sorumluluğu yerine getirdik. Gerçekten liselerde çocuklar ölüyor, MESEM'lerde ölüyor. Bir şekilde okuyabilenler nitelikli bir eğitime ulaşamıyor. Gençler, öğrenciler, çocuklar haklarına erişemiyor bu ülkede. Biz de bunun mücadelesini verdik. Bu mücadeleyi vermeye de devam edeceğiz kaldığımız yerden."

ATAKAN ÖZHAN: "BİZİM MÜCADELEMİZ 'BU ÜLKEDE ÇOCUKLAR ÖLMESİN' DİYENLERİN MÜCADELESİ"

TİP Genel Sekreteri Atakan Özsan, "Mücadelemiz yalnızca Nevin'i ve Nehir'i geri almanın mücadelesi değil. Bizim mücadelemiz 'Bu ülkede çocuklar ölmesin' diyenlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz bu ülkede çocuklar okula aç karnına gitmesin, aileler çocuklarının cebine harçlık koyabilsin, gençler mezun olduğunda iş bulabilsin, intihar etmesin, geleceğini görebilsin diyenlerin mücadelesi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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