M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı.
Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.
Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.
Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında seferler yapılamıyor.
Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ise seferler gerçekleştiriliyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda Raydan Çıkma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?