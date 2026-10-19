Erenköy'de inşaatta kullanılan vinç devrildi, 11 katlı apartmana çarptı - Son Dakika
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Erenköy'de inşaatta kullanılan vinç devrildi, 11 katlı apartmana çarptı

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Erenköy\'de inşaatta kullanılan vinç devrildi, 11 katlı apartmana çarptı
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Kadıköy Erenköy'deki Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde, inşaat çalışmasında kullanılan ve kaldırımda duran vinç devrilerek 11 katlı bir apartmana çarptı. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.

KADIKÖY, Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı.

YARALANAN OLMADI, CADDE KAPATILDI

Olayda yaralanan olmazken, cadde trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erenköy'de inşaatta kullanılan vinç devrildi, 11 katlı apartmana çarptı - Son Dakika
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