Erenköy\'de inşaatta kullanılan vinç devrildi, 11 katlı apartmana çarptı

Erenköy'de inşaatta kullanılan vinç devrildi, 11 katlı apartmana çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kadıköy Erenköy'deki Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde, inşaat çalışmasında kullanılan ve kaldırımda duran vinç devrilerek 11 katlı bir apartmana çarptı. Kimsenin yaralanmadığı olay nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.
KADIKÖY, Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı.
YARALANAN OLMADI, CADDE KAPATILDI
Olayda yaralanan olmazken, cadde trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?