Kadıköy\'de taşkınlık yapan şahıs polis tarafından bacağından vuruldu

30.04.2026 13:58  Güncelleme: 14:00
Kadıköy'de eğlence mekanında taşkınlık çıkaran Uğur O., ruhsatsız tabancayla iş yerine ve havaya ateş açtı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı, bacağından vurularak yakalandı. 21 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY'de Uğur O. (39), alkol aldığı eğlence mekanında taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle dışarı çıkarıldı. Kısa süre sonra ruhsatsız tabancayla geri dönen Uğur O., iş yerine ve havaya ateş açtı. Devriye gezen polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına rağmen elindeki silahla kaçan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan şüpheli hastaneye kaldırılırken, ruhsatsız tabanca ise muhafaza altına alındı. Poliste 21 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur O., yanında bulunan 2 arkadaşıyla birlikte Uzun Masa isimli iş yerine geldi. İş yerinde alkol alan Uğur O., taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine iş yeri sahibi Okan T. tarafından dışarı çıkarıldı.

İŞ YERİNE VE HAVAYA ATEŞ ETTİ

İş yerinden ayrılan Uğur O., bir süre sonra ruhsatsız tabancayla tek başına yeniden olay yerine geldi. Şüpheli, iş yerine ve havaya doğru ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri şüpheliyi fark etti. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına rağmen Uğur O., elindeki silahla kaçmaya devam etti.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALADI

Şüphelinin elindeki silahla kaçmaya devam etmesi ve çevredeki vatandaşlar açısından tehlike oluşturması üzerine görevli polis memuru önce havaya uyarı ateşi açtı. İkazlara rağmen kaçmayı sürdüren Uğur O., sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şüpheli, bilinci açık şekilde Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla ele geçirilen ruhsatsız tabanca muhafaza altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21 SUÇ KAYDI ÇIKTI; ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tedavisi tamamlanan Uğur O., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Uğur O.'nun 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve çeşitli suçlardan 21 suç kaydı olduğu belirlendi. İş yeri sahibi Okan T.'nin ise 'Kapkaç' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay alanına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin restorana doğru ateş açtığı, ardından yaya olarak olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor. Polis ekiplerinin şüphelinin peşinden koşarak müdahale ettiği ve uyarı ateşi açtığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA

