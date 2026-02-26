Kadın Aşçıdan Çay Ocağına Cesur Adım

KAYSERİ'de 11 yıl aşçı olarak çalışan fakat daha sonra yaş kısıtlaması nedeniyle iş bulamayan Nursel Demir (51), kentte çay ocağı açarak işletmeye başladı. Demir, " Çay ocağı açmak isteyen kadınlara bu mesleği öneririm. Erkek sektörü olarak bilinen bu meslekte yer alıyorum ve gurur duyuyorum. Kadınların yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği bir alan olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Kentte yaşayan 3 çocuk annesi Nursel Demir, daha önce eğitim almadan 11 yıl aşçı olarak çalıştı. En son girdiği işten ayrılmasının ardından firmaların yaş sınırı nedeniyle aşçılık mesleğinde iş bulamayan Demir, bir arkadaşının tavsiyesi ile çay ocağı açmaya karar verdi. Nursel Demir, 5 yıl önce Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde çay ocağı açtı. Kadın olduğu için dükkan bulmakta zorlanan Demir, kentin sayılı kadın çaycılarından biri oldu.

'BU İŞE SIFIRDAN BAŞLADIM'

Nursel Demir, "Bu işe işsiz bir zamanımda başladım. 'Ne yapsam' diye düşünüyordum. Normalde aşçıyım ama firmalar 35 yaş üstünü işe almadıkları için ben de çay ocağı açmaya karar verdim. Bu işe sıfırdan başladım. Kredi kartıyla bir iş yeri açtım. Önceden firmalarda aşçı olarak çalıştım ama aşçılık okumadım. Kendi becerilerimle aşçı olarak çalışmaya başladım. Sonrasında işten ayrıldığımda tekrar işe giremedim. İş ararken de arkadaşımın teşvikiyle bu işe başladım. Arkadaşım, 'Bir çay ocağı açarsan; en azından gözleme, tost gibi şeyler de yaparsın, ekmeğini, paranı kazanırsın' dedi. O şekilde çay ocağı açmaya karar verdim. 5 yıldır çay ocağı işletiyorum" diye konuştu.

'İLK BAŞLADIĞIMDA ZORLUKLAR YAŞADIM'

Demir, "Bu işe ilk başladığımda zorluklar yaşadım. Bu iş daha çok erkeklerle alakalı olduğu için, 'Yapamazsın, beceremezsin' dediler. Genelde Kayseri'de çay ocaklarına erkekler gidiyor, kadınlar gitmiyor. Benim bu işe başladığım zamanlar bu işte bu kadar kadın da yoktu. Daha sonra 5 yıl içinde kadınlar da çay ocağı açmaya başladı. Kadın olduğum için Kayseri'de şöyle bir durum var; 'Kadın çay ocağı açmış' diyorlar. Kimisi takdir ediyor, alkışlıyor, kimi de erkekler açısından yanlış düşünüyor. 'Kadın çay ocağı açmış, acaba ne yapıyor? Çay ocağında nasıl iş yapıyor' diye araştırıyorlar. Ama ben hiç kimseyi düşünmeden mesleğime devam ettim. Çevremden çay ocağı açacağım dediğimde, 'Kayseri'de esnaflık zor, hele de çay ocağıysa yapamazsın' dediler. Ama ben yaptım, bugüne kadar da geldim" dedi.

'BU ERKEKLERİN İŞİ'

İlk başlarda tedirgin olduğunu da belirten Nursel Demir, "Çevredeki insanlar, 'Elinin hamuru ile bu işe girişme, bu erkeklerin işi' dediler. Hatta dükkan tutmaya çalıştığımda bana dükkan vermek istemediler, sıkıntılar yaşadım. Dükkan sahibi yurt dışındaydı. Numarasını buldum, emlakçılarla değil; dükkan sahibiyle irtibata geçtim. O şekilde dükkan tuttum çünkü bana dükkan vermiyorlardı. Kadınların da bir şekilde ayakta durmaya hakları var. Bu işe başladığım ilk zamanlar ben de tedirgindim. Böyle giderse "Bu işi yapamam, kapatırım' diye düşündüm. Ama hep sabrettim, mücadele ettim. Bugüne kadar geldim. Tek başıma burayı çalıştırdığım için ilk başta gelen erkek müşteriler içtiği çayın ücretini ödemeden gittikleri oluyordu. Arkalarından seslendiğimde, 'Sonra veririz' diyorlardı ve bir daha gelmiyorlardı. Bu tür zorluklar yaşadım ama şimdi öyle değil. Herkes çayını içiyor ve ücretini ödüyor. O zamanlar ilk olduğum için miydi bilmiyorum ama yapmıyorlardı. 5 yıl sabrettim, şu an çok iyi bir yerdeyim" diye konuştu.

'KADINLARA İHTİYAÇ AÇIK VE NET'

Demir, "Her yerde ve her alanda, kadınlara ihtiyaç olduğu açık ve net ortada. Çay ocağı açmak isteyen kadınlara bu mesleği öneririm. Erkek sektörü olarak bilinen bu meslekte yer alıyorum ve gurur duyuyorum. Kadınların yapamayacağı, üstesinden gelemeyeceği bir alan olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar çay ocağı işletmek isterlerse, bu işi yapmalarını isterim. Hatta destek istediklerinde de her zaman yanlarında olurum. Ben yapıyorsam bütün kadınlar da yapabilir. Bütün kadınlara sesleniyorum; yapmak isteyip de yapamayacakları hiçbir alan yoktur. Kadınların her şekilde, her alanda başaracağına eminim. Erkek mesleği olarak bilinen bu alanda kadınların her zaman var olacağına inanıyorum. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir" dedi.