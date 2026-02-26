Kadın Cinayetinde Eşi Tutuklandı - Son Dakika
Kadın Cinayetinde Eşi Tutuklandı

26.02.2026 12:07
Gazipaşa'da ölü bulunan Saliha Turan'ın eşi Mehmet Turan tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan Saliha Turan'ın (45) gözaltına alınan eşi Mehmet Turan, tutuklandı.

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 08.30 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkisinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinde kimlik bulunmayan cansız beden, otopsi için morga götürüldü. İncelemede, cesette boğulma izlerine de rastlandığı belirtildi. Cansız bedenin Adana nüfusuna kayıtlı Saliha Turan'a ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında Saliha Turan'ın eşi Mehmet Turan ile açık cezaevinden izinli çıkan oğlu Y.T.'yi (24) gözaltına aldı. İlk ifadesinde, cinayet suçlamasını reddeden Mehmet Turan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.T. ise savcılık talebiyle kapalı cezaevine teslim edildi. Turan'ın diğer 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Öte yandan olayda kullanıldığı değerlendirilen aracın sahibi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Turan, Gazipaşa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

