Kadın cinayetlerine karşı protesto, iki kişi gözaltında - Son Dakika
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Kadın cinayetlerine karşı protesto, iki kişi gözaltında

11.06.2025 15:52
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İstanbul'da, Bahar Aksu davası öncesi İçişleri Bakanı'na yönelik 'suçlusunuz' pankartı taşıyan iki kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun davası öncesinde, adliye önünde basın açıklamasına katılan iki kişi, "suçlusunuz" yazısı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın fotoğrafı bulunan döviz taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kadın Dayanışma Komiteleri Sorumlusu Senem Doruk İnam, "Kadınlar ölmeye devam ettikçe suçlu olduğunuzu yüzünüze haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

Boşandığı Rüstem Elibol ve beraberindeki üç kişi tarafından İstanbul Şişli'de kaçırılmaya çalışılan, arabaya binmemek için direndiği sırada tabancayla vurularak katledilen 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun ölümüyle ilgili dava, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Dava öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelen Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri, "Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın" yazılı pankart açtı, basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, "Biliyoruz ki bir ülkede koruma kararlarına rağmen her gün bir kadın öldürülüyorsa burada tek suçlu, tek fail, tetiği çeken değildir. Gizli faillerin de ensesinde olduğumuzu söylemek için bugün buradayız. Peki kim bu gizli katil, failler? Devletin ilk görevi, vatandaşının canını korumaktır. Ama İçişleri Bakanı diyor ki 'Kadınlar o kapıyı açmasaydı öldürülmezdi.' 2024 yılında öldürülen kadınların çoğu ateşli silahlarla öldürüldü. Bu silahlar marketlerde mi satılıyor dostlar? Soruyoruz size" denildi.

Basın açıklaması sırasında, katılımcılar ellerinde, üzerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın fotoğrafının bulunduğu "Suçlusunuz" ifadesi yer alan dövizler taşıdı. Bu dövizlerin suç unsuru oluşturduğu gerekçesiyle yapılan polis müdahalesiyle iki kişi gözaltına alındı.

"Size 'Suçlusunuz' diyenleri gözaltına aldıracağınıza bu ülkede kadınların ölmemesini sağlayın"

Gözaltıların ardından açıklama yapan Kadın Dayanışma Komiteleri Sorumlusu Senem Doruk İnam, şunları kaydetti:

"Şişli'de sokak ortasında koruma kararı olmasına rağmen ellerini kollarını sallayarak öldürdüler Bahar Aksu'yu. Bugün Kadın Dayanışma Komiteleri olarak Bahar Aksu'nun davasında hem kadınları öldürenlere hem de kadınları korumayanlara 'suçlusunuz' demek için Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldik. Bahar'ı öldürenler kadar Bahar'ı korumakla yükümlü olup korumayan devlet yetkililerinin de sorumlu olduğunu söyledik. Açıklamamızı yaparken kadın cinayetlerinde sorumluluk taşıyan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için taşıdığımız 'Suçlusun' dövizi, polisler tarafından 'suçüstü' olarak gösterildi ve işlem başlatıldı. İki arkadaşımız bu gerekçeyle gözaltına alındı.

Size suçlusunuz diyenleri gözaltına aldıracağınıza bu ülkede kadınların ölmemesini sağlayın. İstediğiniz kadar durdurmaya çalışın, gözaltına alın, yasaklayın. Kadınlar ölmeye devam ettikçe suçlu olduğunuzu yüzünüze haykırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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