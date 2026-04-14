Kadın, Ekonomik Dönüşüm Sempozyumu Tamamlandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen uluslararası "Türk Dünyasında Kadın, Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma" sempozyumu tamamlandı.

Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamada, Düzce Valiliği, DÜ Uluslararası Ofisi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Düzce Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumun tamamlandığı kaydedildi.

Cumhuriyet Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumun ikinci gününde "Brauer" ve "Mova"nın Kurucusu Assel Zhanatovna Satybayeva'nın "Türk Dünyasında Kadın Girişimciliği" ve "Brauer Markası Örneği" başlıklı sunumunda girişimcilik deneyimlerini paylaştığı belirtilen açıklamada, Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Kapoğlu'nun "Ekonomik Dönüşümün Yerel Mimarı, Kadınlar" başlıklı konuşma yaptığı bildirildi.

Al Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Kadriye Yüksel'in, "Kendi Yolunu Açan Kadınların Hikayesi" başlıklı sunumunda iş hayatındaki tecrübelerini paylaştığı belirtilen açıklamada, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ın moderatörlüğünde genel değerlendirme ve kapanış konuşmaları gerçekleştirildiği anlatıldı.

Sempozyumun sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, konuşmacılara plaket verdi.