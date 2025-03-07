Kadın Emek Haftası'nda Dayanışma Mesajları - Son Dakika
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Kadın Emek Haftası'nda Dayanışma Mesajları

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Kadın Emek Haftası etkinliğinde kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, sözde değil özde destek sözü verdi. Etkinlikte geçmişten günümüze kadın hakları üzerine tartışmalar yapıldı ve dayanışma mesajları verildi.

07.03.2025 12:35
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(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Kadın Emek Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dayanışma mesajları verdi. Kozay, "Sözde değil özde kadınların yanında olacağız. Eğer sözde kalırsa Türkiye gelişmiş medeniyetler seviyesine gelemez" dedi.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, İl ve ilçe kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve kadınların katılımıyla gerçekleştirilen Kadın Emek Haftası etkinliği, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Etkinlikte Anadolu'da bir evde baba öldüğü zaman "Aile babası ölmüş", ana öldüğü zaman ise "Evleri yıkılmış" tabirlerinin kullanıldığına dikkati çeken Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, kadının Türk toplumunda çok önemli bir konumda olduğuna işaret etti. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'lu yıllarda kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğini anımsatan Tekin, "Çağdaş Batı medeniyetlerinin beşiği dediğimiz, hatta bazı kanunları onlardan devşirerek aldığımız ülkelerde bile kadınlara yönelik bu denli düzenleme mevcut değildi" diye konuştu.

Dayanışma ve eşitlik vurgusu yapan Kozay da kadınların ve gençlerin gerçek anlamda yanında olacaklarını belirterek, "Sözde değil özde kadınların yanında olacağız. Sözde değil özde gençlerin yanında olacağız Eğer sözde kalırsa Türkiye gelişmiş medeniyetler seviyesine gelemez. Bugünü devamlı yaşamalı, yaşatmalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Yaşamın her alanında her zaman kadınlarımızı ön planda tutacağız. Onların yanında olacağız, onlara destek olacağız" ifadelerini kullandı.

8 Mart'ın yeryüzünde hak mücadelesi veren tüm kadınların, her şeyi bin bir güçlükle ve emekle elde etmelerinin sembolü olduğunu belirten Çukurova Kent Konseyi Başkanı Fatma Arguz, "Oysa dünyanın yarısı kadındır. Bizim ülkemizdeyse neredeyse yüzde 51'i kadındır. Buna rağmen biz ötekiyiz. Biz ikinciyiz. Hayatın içinde ise biz kadınlar birinciyiz" dedi.

8 Mart'ın bir mücadele günü olduğunun altını çizen Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aysel Ateş ise "8 Mart çiçeklerle, mesajlarla, birkaç sözle geçiştirilecek bir gün değildir. 8 Mart yüzyıllardır süren bir mücadelenin eşitlik için verilen savaşın hatırlatıldığı bir gündür" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "8 Mart Nasıl Doğdu" konulu sinevizyon gösterimi gerçekleştirilirken, "Mor Cepken" adlı tiyatro sahnelendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Emrah Kozay, Çukurova, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

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