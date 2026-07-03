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Kadın Esnafın Başarısı

Kadın Esnafın Başarısı
03.07.2026 17:03
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Ankara'da çırak bulamayan eşine yardım eden kadın, 5 yıldır ailece köfte salonu işletiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çırak bulamayan eşine yardıma giden kadın, 5 yıldır aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İki çocuk annesi Özlem Ilık, Cumhuriyet Mahallesi'nde köfte salonu işleten eşinin çırak bulmakta sıkıntı yaşaması üzerine yardıma gittiğini söyledi.

İşe başladıktan sonra bırakamadığını anlatan Ilık, yaklaşık 5 yıldır ızgaranın başında olduğunu ifade etti.

Çalıştığı için mutlu olduğunu dile getiren Ilık, "Eşim 35 yıldır bu mesleği yapıyor. Ben de 5 yıldır onun yanındayım. Bu işi ailece sürdürüyoruz. Köftemizi kendimiz hazırlıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Sabah dükkanı açıyoruz, akşam geç saatlere kadar müşterilerimize hizmet veriyoruz. Esnaflık güzel bir meslek. Müşterilerimizden güzel geri dönüşler almak bizi daha da motive ediyor." dedi.

Cengiz Ilık ise en büyük destekçisi olan eşine teşekkür etti.

Eşiyle gurur duyduğunu belirten Ilık, "Eşim bu işi kısa sürede benimsedi ve çok başarılı oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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