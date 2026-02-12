Kadın Gazetecilerden Zeynep Akgün\'e Destek

Muğla Gazetesi'nde çalışan kadın basın mensupları, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için iş yerlerine yöresel kıyafetleriyle gitti.

Gün boyu geleneksel giysileriyle mesai yapan gazeteciler, bu sembolik duruşla hem kadın dayanışmasına hem de demokratik iradeye sahip çıktıklarını ifade etti.

Kadın gazeteciler, "Goca Muğla'dan Zeynep Başkan'a selamlar" sözleriyle desteklerini kamuoyuna duyurdu.

Haberin hazırlanmasından sayfa tasarımına kadar günlük çalışmalarını yöresel kıyafetleriyle sürdüren gazetecilere, erkek meslektaşları da alkışlarla ve dayanışma mesajlarıyla destek verdi.

Muğla Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Elvan Göçer, bir belediye başkanını kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden aşağılamaya çalışmanın ne ifade özgürlüğü ne de siyasetle ilgisinin olmadığını söyledi.

Bu yaklaşımın kadını küçümseyen, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi yok sayan ve toplumu ayrıştıran bir nefret dili olduğunu vurgulayan Göçer, "Zeynep Başkan, Mihalgazi halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. İnsanlar nasıl giyindiğiyle değil, milletine nasıl hizmet ettiğiyle değerlendirilmelidir. Kadınları aşağılayanların değil, kadınlara alan açanların bu ülkeyi büyüttüğü unutulmamalıdır. İnancından, kimliğinden ve duruşundan dolayı bir kadını hedef almak aslında kendi çaresizliğini ortaya koymaktır." dedi.

Muğlalı kadın gazeteciler ise bu desteğin herhangi bir siyasi kimlikten öte kadın onuruna ve seçilmiş iradeye sahip çıkma anlamı taşıdığını dile getirdi.

Gün boyu sosyal medyada da geniş yankı bulan destek eylemi, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.