Kadın Liderlerden Barış ve İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Kadın Liderlerden Barış ve İşbirliği Çağrısı

21.07.2026 12:54
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Etiyopya, Kenya ve Somali'den kadın liderler, barış ve karar alma süreçlerine kadın katılımını artırmayı hedefliyor.

Etiyopya, Kenya ve Somali'den kadın liderler, sınır bölgelerinde barışın güçlendirilmesi ve kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması çağrısında bulundu.

Dawan Africa'nın haberine göre, Mandera Kadınlar için Barış ve Kalkınma Derneği (Mandera Women for Peace and Development-MWFPD), Avrupa Birliği (AB) ile Danimarka'nın Nairobi Büyükelçiliğinin desteğiyle Kenya'nın Mandera kentinde sınır ötesi barış diyaloğu düzenledi.

Toplantıya, üç ülkeden kadın liderler ve barış savunucuları katıldı.

Kenya'nın Mandera ve Etiyopya'nın Suftu bölgeleri ile Somali'nin Beled Hawo kentinden temsilciler, sınır bölgelerindeki ortak sorunları ele aldı.

Toplantıda, işbirliğinin güçlendirilmesi, barış içinde bir arada yaşamın teşvik edilmesi ve kadınlar ile kız çocuklarını etkileyen sorunlara yönelik çözüm yolları değerlendirildi.

Katılımcılar, sınır hattında yaşayan toplulukların karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunlarını, yerinden edilmeleri ve sınırlı ekonomik imkanları da masaya yatırdı.

Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını sınırlayan engeller de toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda, çatışmaların önlenmesi ve toplumsal uyumun güçlendirilmesine yönelik deneyimler paylaşılırken, kadınların barış inşası ve yerel kalkınma çalışmalarındaki rolünün artırılmasına yönelik öneriler de ele alındı.

Barış aktivisti Abdia Sheikh, kadınların çatışmaların önlenmesi ve çözümünde önemli rol oynadığını söyledi.

Sheikh, kadınların, barış süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına daha fazla katılmasının toplumların dayanıklılığını artıracağını ve bunun yanında anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Katılımcılar, hükümetler, yerel toplum liderleri ve kalkınma ortakları arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulunarak, kadınların barışın tesisi ve sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Etiyopya, Kenya ve Somali arasında sınır ötesi diyaloğun sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Katılımcılar, ortak sorunlarla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesinin Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiyopya, Politika, Somali, Güncel, Kenya, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Liderlerden Barış ve İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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