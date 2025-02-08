Kadın Örgütleri Yargıtay'ın Ceza Bozma Kararını Protesto Etti

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Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Kadın örgütleri, Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Dairesi tarafından bozulmasını protesto etti. Kadıköy'de bir araya gelen kadın örgütleri, "Biz kadınlar hayattan koparılmış her kadın için nasıl öldürüldüğümüzü konuşurken sizi Pınar'ın planlayarak öldürülmediğine ikna eden deliller nelerdi? Fail erkekler için devreye sokulan bu cezasızlık politikalarını kabul etmiyoruz" dedi.

Kadın örgütleri, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakkında verilen Yargıtay kararını protesto etmek için Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Örgütler adına açıklamayı okuyan Tuğgen Gümüşay, "Pınar'ın öldürülmesi planlı bir şekilde tasarlanmış ve işkence edilerek gerçekleşmiş bir cinayetin sonucuyken Cemal Metin Avcı'nın hangi davranışının 'canavarca' olmadığına kanaat getirdiniz" diye sordu.

"İktidar ise kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, cezasızlık politikalarıyla failleri daha da cesaretlendiriyor"

8 Mart'ta da Kadıköy'de buluşacaklarını duyuran kadın örgütlerinin açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Bizler bu cezasızlık politikalarını çok iyi tanıyoruz. Hiçbir caydırıcılığı olmayan ödül gibi cezalarla failler korunurken kadına yönelik şiddet teşvik ediliyor. 2024 yılında 394 kadın erkekler tarafından katledildi. İktidar ise kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, cezasızlık politikalarıyla failleri daha da cesaretlendiriyor, 6284 hala etkin uygulanmıyor... Kadına yönelik şiddeti önlemek, kadınlar için güvenli şehirleri, evleri inşa etmekle görevli devlet kurumları kolluğuyla, yargısıyla görevini yerine getirmezken yeni saldırılar için katillere cesaret veriyor. Her bir fail, gücünü daha önce cezalandırılmamış suçlardan, korunan katillerden, iyi hal indirimlerinden, haksız tahrik denilerek kadınların yaşam tarzlarının davalara konu olmasından, paketlerce çıkarılan aflardan, bir bütün olarak kadına yönelik şiddetin önünü açan cezasızlık politikalarından alıyor."

Ağırlaştırılmış müebbet cezası bozulmuştu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı'ya, "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuştu. Gerekçede, "Olayda suç işleme kararının ne zaman alındığı belirlenemiyorsa tasarlayarak öldürmeden değil, niteliksiz öldürme suçundan cezalandırma yoluna gidilmelidir" ve "Salt insan yaşamının ortadan kaldırılmasından duyulan zevki tatmin etme dürtüsü canavarca his olarak kabul edilmektedir" denilmişti. Bozma gerekçesinde, "sanığın maktulün şantaj kapsamındaki haksız davranışlarına duyduğu öfke ile suçu işlediği" belirtilerek, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının oluştuğu ifadesi yer almıştı.

Başsavcılık itiraz etmişti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına itiraz etmiş, sanığın eyleminin ağırlığıyla onu bu eyleme iten neden arasında aşırı derecede ölçüsüzlük-oransızlık bulunması, sanığın eyleminin toplumun ortak bilinci, duygusu ve vicdanınca hiçbir zaman onaylanmayacak oluşu hususları birlikte değerlendirildiğinde, eylemin "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" sonucunu oluşturduğu kanaatine varıldığını kaydetmişti. Başsavcılık, sanığın savunmalarını da "haksız tahrik indiriminden yararlanma amacına dönük" olarak değerlendirmişti.