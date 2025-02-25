Kadın Oyunları Festivali Başladı

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(İZMİR) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde tiyatroseverlerle buluştu. Festivalin ilk gününde "Othello! Seyircili İntikam Provası" adlı oyun sahnelendi.

Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde perdelerini açtı. Festivalin açılış oyunu olan ve iki farklı kadının yaşamına odaklanan "Othello! Seyircili İntikam Provası" isimli oyun sahnelendi. Atölye Kültür Sanat, Kafa Radyo ve Çok Şey Yapan Adam-Mert Güner'le iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen festival, 28 Şubat tarihine kadar birbirinden etkileyici oyunlara ev sahipliği yapmaya devam edecek. Festivalin ücretsiz biletleri, oyunların sahneleneceği kültür merkezlerinden alınabilecek.

Başkan Mutlu oyuncuları ayakta alkışladı

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatronun sonunda sahneye çıkarak oyunculara çiçek takdim eden ve festivalin önemine vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Atölye Kültür Sanat'ın İzmir'deki ilk oyununda beraberdik. İlk kez İzmir'e geldiler. Bu proje kapsamında toplam 8 şehirde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlikleri devam edecek. Bu oyunlardan elde ettikleri gelirle de kız çocuklarını okutacaklar. Bu çok yetenekli genç arkadaşlara bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festival tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek

25 Şubat Salı günü saat 20.00'de Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Yaban Arısı" oyunu sahnelenecek. 26 Şubat saat 20.00'de Beştepeler Sosyal Tesisleri, "Havva" oyununa ev sahipliği yapacak. "Gülistan" oyunu 27 Şubat Perşembe günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de seyirciyle buluşacak. 28 Şubat'ta da Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde "Hikayesinde Senden Bahsetti" oyunu saat 20.00'de sahnelenecek.