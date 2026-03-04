Kadın Platformu'ndan Adalet Çağrısı

(ANKARA) - Ankara Kadın Platformu, İstanbul'da anne Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada, "Fatmanur'un ve Hifa'nın failleri bu erkek egemen düzeni sürdüren, sicili kirli tarikatları, cemaatleri kamunun bütün alanlarına sokan, besleyen, büyüten AKP-MHP iktidarıdır" denildi.

Ankara Kadın Platformu, anne Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler için Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi. "Fatmanur ve Hifa İkra'ya ne oldu? Aileyi değil, kadınları ve çocukları koru" yazılı pankartın ardında toplanan kadınlar, "Kadın ve çocuk cinayetleri politiktir", "AKP'den hesabı kadınlar soracak", "Erkek adaleti değil, gerçek adelet" ve "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları attı.

"AKP-MHP iktidarı kadın ve çocuk düşmanıdır"

Ankara Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Naz Dere, şunları söyledi:

"Çocuk yaştayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen ve daha sonra faille evlendirilen Fatmanur Çelik ile yine Şengüler'in yıllarca istismar ettiği kızı Hifa İkra Şengüler dün Zeytinburnu sahilinde ölü bulundu. Fail Ayhan Şengüler 3 yaşındaki öz çocuğunu istismar etmekten tutuksuz olarak yargılanıyordu. Adalet Sarayı önünde nöbet tutarak adaleti arayan Fatmanur Çelik 5 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek davaya kadar öldürülmüş olacağını söylüyordu. Bugün önünde açıklama yaptığımız bu kurum açık şekilde Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler'in ölümünden sorumludur. Tarikatları ve cemaatleri besleyen, vakıf adı altında çocuk istismarını meşrulaştıran, evlilik yoluyla cinsel istismarı aklayan, çocuk yaşta evliliği tartıştıran bu yapıları destekleyen AKP-MHP iktidarı kadın ve çocuk düşmanıdır."

"Devlet, 'öldürüleceğim' diyen bir kadını koruyamamış değil, korumamıştır"

"Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler kendi öz çocuğunu istismar etmesine rağmen neden yıllardır tutuksuz olarak yargılanmaktadır? Fatmanur Çelik çocuğu için neden adalet nöbetine başlamıştır?" diye soran Dere, şöyle devam etti:"

"Bu sorunun cevabını maalesef çok iyi biliyoruz. Çünkü erkek egemen sistemin yargısı çocuk istismarı faillerini, kadın katillerini korumakta, siyasal islamcı politikaları desteklemekte, tarikat ve cemaat şeyhlerinin eteklerini öpmektedir. Fatmanur ise bu sistemin mağduru değil, hayatta kalanı olmayı seçmiş, mücadele etmiş ve tek yolun bu olduğunu anlamıştı. Fatmanur ve Hifa İkra'nın ölümü sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapmış olduğu açıklamasında mağdur suçlayıcı bir tutumla annenin, çocuğun tedavisi konusunda 'reddedici tutum' sergilediğini ifade etmektedir. Oysa Fatmanur Çelik defalarca 'ölürsem intihar demesinler' diyerek tehditler aldığını söylemiş, koruma talep etmiştir. Devlet adliye kapısında aylardır nöbet tutan, 'öldürüleceğim' diyen bir kadını koruyamamış değil, korumamıştır."

"Kuran'a Hizmet Vakfı ve tüm tarikat bağlantılı vakıflar kapatılsın"

Avukatın Sesi İnisiyatifi Bakırköy 12. Aile Mahkemesi tarafından istismar sanığı Şengüler'in 'cenazeye katılımının engellenmesi' yönünde tedbir kararı verildiğini duyurdu. Hayattayken devlet tarafından korunmayan Fatmanur Çelik ve kızının cenazesinin korunması için tedbir kararı alındı. Erkek-devletin kadınları ve çocukları korumak gibi bir derdi olmadığını öğretmen Fatma Nur Çelik'in kürsüsü başında bir devlet okulunda öldürülmesinden biliyoruz. Aynı isimde iki kadının adını bugün ard arda katledilmeleri ile anıyoruz. Fatma Nur öğretmeni korumayan, çocukları geleceksizliğe mahkum eden erkek-devlet bir anneyi ve çocuğunu korumayan aynı erkek egemen devlettir. Fatmanur'un, Hifa'nın katillerini tanıyoruz. Ayhan Şengüler'i serbest bırakanlar, anne Fatmanur'un hak mücadelesinde örtülü bir şekilde çocuğundan ayırmakla tehdit edenler, ama'sız fakat'sız kadınları ve kız çocuklarını koruması gerekirken görevlerini yerine getirmeyenlerdir. Fatmanur'un ve Hifa'nın failleri bu erkek egemen düzeni sürdüren, sicili kirli tarikatları cemaatleri kamunun bütün alanlarına sokan, besleyen, büyüten AKP-MHP iktidarıdır."

Dere, açıklamasının sonunda, "Fatmanur Çelik'in ve Hifa İkra Şengüler'in şüpheli ölümü aydınlatılsın. Katil ve çocuk istismarı faili Ayhan Şengüler derhal tutuklansın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başta olmak üzere tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılsın. Kuran'a Hizmet Vakfı ve tüm tarikat bağlantılı vakıflar kapatılsın" çağrısında bulundu.