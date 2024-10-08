Kadın sürücüye 15 yıl hapis istemi - Son Dakika
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Kadın sürücüye 15 yıl hapis istemi

Bolu'da otomobiliyle bisikletli çocuğa çarpan Gülcan M.U. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs iddianamesi hazırlandı.

08.10.2024 18:12
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Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle otomobiliyle çarptığı bisikletliyi yaralayan kadın hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 Ağustos'ta 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarpan Gülcan M.U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede sanık Gülcan M.U'nun, mağdur S.E.Y'nin, oğlunun ayağına ve kızının gözüne gelecek şekilde oyuncak tabancayla boncuk atılmasına kızdığı belirtilerek, caddede arkadaşıyla oyun oynayan ve bisikletin üzerinde kenarda bekleyen yaşı küçük mağdura otomobiliyle süratli şekilde öldürme kastıyla çarpmak suretiyle "basit tıbbi müdahale ile giderilemez" biçimde yaralanmasına sebebiyet verdiği ifade edildi.

İddianamede, S.E.Y'nin babası ve annesinin şikayetçi olduğu sanık Gülcan M.U'nun, savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediği aktarıldı.

Gülcan M.U. kazanın nasıl olduğunu anlamadığını, çarptıktan sonra hemen durduğunu ve araçtan inerek "Ambulans, polis, yardım edin." diyerek etraftan yardım istediğini belirttiği savunmasına yer verilen iddianamede, olayın tamamen kazaen geliştiğini ileri süren sanığın, mağduru gördüğü anda frene bastığını ancak yine de çarpmış bulunduğunu, tamamen kendi dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle bu olayın yaşandığını beyan ettiği kaydedildi.

İddianamede, çocuğu ezmek gibi bir kastının olmadığını savunan sanığın, paniklediğini hatta sonra çocuklara yardım ettiği yönündeki ifadeleri yer aldı.

Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Kitirler Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta kadın sürücü Gülcan M.U, Belkıs Sabancı Sokak'ta oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 12 yaşındaki bisikletli S.E.Y'ye otomobiliyle çarpmış, çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk aracın altında kalmıştı.

Sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gülcan M.U'ya, mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilmişti. İtiraz üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan kadın, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Gerede, Güncel, Hukuk, Çocuk, Kavga, Kaza, bolu, Son Dakika

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