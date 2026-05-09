Kadın Üreticiye Destek Ziyareti

(İSTANBUL) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Anneler Günü öncesinde süs bitkisi ve çiçek üretimi yapan Sarıyer'de kadın girişimci Şevval Kaptan'ın işletmesini ziyaret ederek seraları gezdi. Üreticinin yaşadığı sorunları dinleyen Gürer, artan maliyetlerden işçi sorununa, iklim değişikliğinden ÇKS kayıt problemlerine sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşletme sahibi kadın girişimci Şevval Kaptan, yaklaşık 20 dönümlük alanda üretim yaptıklarını belirterek, 9 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini anlattı. Seralarda yaklaşık 30 kalem ürün yetiştirildiğini ifade eden kadın üretici, çiçek üretiminin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi. "Üretimin her alanı zor. Sadece çiçekçilik değil. Ama biz biraz daha lükse hitap eden bir üretim yapıyoruz" diyen Şevval Kaptan, ürünlerinin İstanbul, Ankara ve Trabzon başta olmak üzere birçok ile gönderildiğini belirtti.

"SÜS BİTKİSİ SEKTÖRÜ PLANLAMA VE SERMAYE GEREKTİRİYOR"

Seralarda üretimin belirli dönemlere göre planlandığını söyleyen Şevval Kaptan, yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kaptan, "İlk 6 ayda baharlık ürünleri çıkarıyoruz. Sonraki dönemde ise sonbaharlık ürünleri yetiştiriyoruz" dedi ve her ürünün farklı bakım ve emek istediğini vurguladı.

Kullanılan toprağın yurtdışından geldiğini aktaran üretici Şevval Kaptan, döviz kurundaki yükselişin doğrudan maliyetlere yansıdığını belirterek, "Toprağımız ithal. Yıllardır aynı firmadan alıyoruz. Avro ne kadar artarsa bizim maliyetimiz de o kadar artıyor" dedi. Şevval Kaptan, süs bitkisi sektörünün tamamen planlama ve sermaye gerektiren bir alan olduğunu anlattı.

"HER YENİ ÇEŞİT YENİ BİR MALİYET"

Müşteri taleplerine göre sürekli yeni ürünler geliştirmek zorunda olduklarını ifade eden üretici Şevval Kaptan, sektörün yenilik isteyen bir yapısı olduğuna işaret etti. Kaptan, "Bir ürün görüp beğeniyorlar, 'bundan var mı' diye soruyorlar. Yoksa seneye üretmek için sistemi kurmaya çalışıyoruz. Tesis var, toprak var, saksı var, işçilik var. Her yeni ürün ayrı bir maliyet ve emek demek" diye konuştu. Bölgede bu ölçekte üretim yapan yaklaşık 8 işletme bulunduğunu söyleyen Şevval Kaptan, süs bitkisi üreticiliğinin ciddi yatırım gerektirdiğini vurguladı.

Kaptan, işlerinin özel günler öncesi daha da hareketlendiğini belirterek, "Girdi maliyetine göre fiyat belirliyoruz. Şu anda satışlarımız iyi. Her işte olduğu gibi çiçekçilikte de sorun var ama işi iyi yaparak sorunları en aza indiriyoruz" dedi.

HAZİNE ARAZİLERİNDE ÇKS ÇIKMAZI

Hazine arazilerinde üretim yapan çiftçilerin ÇKS sorunu olduğuna da değinen Şevval Kaptan, "Üretim alanlarının kayıt sistemine yansıması için ÇKS'nin kolaylaşması gerekir" dedi. Kaptan, "Ben 20 dönüm alanda üretim yapıyorum ama ÇKS kaydım tapulu alanı kapsıyor. Ziraat Bankası da bana buna göre işlem yapıyor. Gerçek üretim alanım üzerinden destek alabilmeliyim. Hazine arazilerinde üretim yapanların da desteklerden yeterince yararlanması sağlanmalı" ifadelerini kullandı. Şevval Kaptan, yapılacak yasal düzenlemelerin üretici sektör açısından büyük önem taşıdığını da dile getirdi.

GÜRER: "ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ ŞART"

Seraları gezen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işletmenin üretim kapasitesine dikkati çekerek üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Burada üretilenlerin değer bulması önemli. Sizin gibi girişimcilerin çoğalması gerekiyor" diyen Gürer, özellikle kadın girişimcilerin üretimde daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı. Çiçek toprağının dahi ithal olduğuna dikkati çeken Gürer, "Girdi maliyet artışının her sektöre fiyat artışı olarak yansıması tüketici açısından da sorun. Girdi maliyetlerinde sorunu çözmenin yolu aranmalı" dedi.

"ÜRETİCİNİN SESİNİ MECLİS'E TAŞIMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Gürer, saha ziyaretlerinin önemine dikkat çekerek üreticilerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşımayı sürdüreceklerini söyledi. Anneler Günü öncesinde çiçek üreticilerinin yoğun bir çalışma temposu içinde olduğuna işaret eden Gürer, üretimin sürdürülebilmesi için özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Gürer, "Üretim sürdürebilirliğinin müteşebbisin sorunun çözümü ile de doğrudan bağı var. Sorunlar çözülüp destekler sağlanarak her alanda gelişme yaratılabilir. Anneler günü gibi özel günlerde ve mevsim değişikliği ile bahara erilen süreçte seralarda üretilen çiçeklerin değer bulması, çiçek gibi bir güzellik ile insanın sınırlı da olsa mutlu olmasına da vesile oluyor" diye konuştu.