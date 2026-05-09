Kadın Üreticiye Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Üreticiye Destek Ziyareti

09.05.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gürer, kadın girişimci Şevval Kaptan'ın çiçek seralarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

(İSTANBUL) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Anneler Günü öncesinde süs bitkisi ve çiçek üretimi yapan Sarıyer'de kadın girişimci Şevval Kaptan'ın işletmesini ziyaret ederek seraları gezdi. Üreticinin yaşadığı sorunları dinleyen Gürer, artan maliyetlerden işçi sorununa, iklim değişikliğinden ÇKS kayıt problemlerine sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşletme sahibi kadın girişimci Şevval Kaptan, yaklaşık 20 dönümlük alanda üretim yaptıklarını belirterek, 9 yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini anlattı. Seralarda yaklaşık 30 kalem ürün yetiştirildiğini ifade eden kadın üretici, çiçek üretiminin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi. "Üretimin her alanı zor. Sadece çiçekçilik değil. Ama biz biraz daha lükse hitap eden bir üretim yapıyoruz" diyen Şevval Kaptan, ürünlerinin İstanbul, Ankara ve Trabzon başta olmak üzere birçok ile gönderildiğini belirtti.

"SÜS BİTKİSİ SEKTÖRÜ PLANLAMA VE SERMAYE GEREKTİRİYOR"

Seralarda üretimin belirli dönemlere göre planlandığını söyleyen Şevval Kaptan, yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kaptan, "İlk 6 ayda baharlık ürünleri çıkarıyoruz. Sonraki dönemde ise sonbaharlık ürünleri yetiştiriyoruz" dedi ve her ürünün farklı bakım ve emek istediğini vurguladı.

Kullanılan toprağın yurtdışından geldiğini aktaran üretici Şevval Kaptan, döviz kurundaki yükselişin doğrudan maliyetlere yansıdığını belirterek, "Toprağımız ithal. Yıllardır aynı firmadan alıyoruz. Avro ne kadar artarsa bizim maliyetimiz de o kadar artıyor" dedi. Şevval Kaptan, süs bitkisi sektörünün tamamen planlama ve sermaye gerektiren bir alan olduğunu anlattı.

"HER YENİ ÇEŞİT YENİ BİR MALİYET"

Müşteri taleplerine göre sürekli yeni ürünler geliştirmek zorunda olduklarını ifade eden üretici Şevval Kaptan, sektörün yenilik isteyen bir yapısı olduğuna işaret etti. Kaptan, "Bir ürün görüp beğeniyorlar, 'bundan var mı' diye soruyorlar. Yoksa seneye üretmek için sistemi kurmaya çalışıyoruz. Tesis var, toprak var, saksı var, işçilik var. Her yeni ürün ayrı bir maliyet ve emek demek" diye konuştu. Bölgede bu ölçekte üretim yapan yaklaşık 8 işletme bulunduğunu söyleyen Şevval Kaptan, süs bitkisi üreticiliğinin ciddi yatırım gerektirdiğini vurguladı.

Kaptan, işlerinin özel günler öncesi daha da hareketlendiğini belirterek, "Girdi maliyetine göre fiyat belirliyoruz. Şu anda satışlarımız iyi. Her işte olduğu gibi çiçekçilikte de sorun var ama işi iyi yaparak sorunları en aza indiriyoruz" dedi.

HAZİNE ARAZİLERİNDE ÇKS ÇIKMAZI

Hazine arazilerinde üretim yapan çiftçilerin ÇKS sorunu olduğuna da değinen Şevval Kaptan, "Üretim alanlarının kayıt sistemine yansıması için ÇKS'nin kolaylaşması gerekir" dedi. Kaptan, "Ben 20 dönüm alanda üretim yapıyorum ama ÇKS kaydım tapulu alanı kapsıyor. Ziraat Bankası da bana buna göre işlem yapıyor. Gerçek üretim alanım üzerinden destek alabilmeliyim. Hazine arazilerinde üretim yapanların da desteklerden yeterince yararlanması sağlanmalı" ifadelerini kullandı. Şevval Kaptan, yapılacak yasal düzenlemelerin üretici sektör açısından büyük önem taşıdığını da dile getirdi.

GÜRER: "ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ ŞART"

Seraları gezen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işletmenin üretim kapasitesine dikkati çekerek üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Burada üretilenlerin değer bulması önemli. Sizin gibi girişimcilerin çoğalması gerekiyor" diyen Gürer, özellikle kadın girişimcilerin üretimde daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı. Çiçek toprağının dahi ithal olduğuna dikkati çeken Gürer, "Girdi maliyet artışının her sektöre fiyat artışı olarak yansıması tüketici açısından da sorun. Girdi maliyetlerinde sorunu çözmenin yolu aranmalı" dedi.

"ÜRETİCİNİN SESİNİ MECLİS'E TAŞIMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Gürer, saha ziyaretlerinin önemine dikkat çekerek üreticilerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşımayı sürdüreceklerini söyledi. Anneler Günü öncesinde çiçek üreticilerinin yoğun bir çalışma temposu içinde olduğuna işaret eden Gürer, üretimin sürdürülebilmesi için özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Gürer, "Üretim sürdürebilirliğinin müteşebbisin sorunun çözümü ile de doğrudan bağı var. Sorunlar çözülüp destekler sağlanarak her alanda gelişme yaratılabilir. Anneler günü gibi özel günlerde ve mevsim değişikliği ile bahara erilen süreçte seralarda üretilen çiçeklerin değer bulması, çiçek gibi bir güzellik ile insanın sınırlı da olsa mutlu olmasına da vesile oluyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Üreticiye Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
“Müstehcenlik“ suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar "Müstehcenlik" suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar

12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:28:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Üreticiye Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.