Kadın ve Aile Çalıştayı Niğde'de Gerçekleşti

14.04.2026 12:29
Niğde Belediyesi, kadınların güçlenmesi için çalıştay düzenledi. Bakan Yardımcısı Yenigün de katıldı.

Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, "Yerel Eşitlik ve Kadın Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştaya çevrim içi katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kadının hem ailenin kalbi hem toplumsal hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Yenigün, kadının ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesi için 2002'den beri adımlar attıklarını söyledi.

Kadınların her düzeyde temsillerini artırmak için iş, eğitim ve siyaset alanında reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Yenigün, "Kadın Strateji Belgesi ile 2024-2028'de eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarında politikalarımızı oluşturmuştuk. Eylem planımızı, merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bakış açısıyla etkin ve koordineli şekilde yürütmek en büyük amacımız. 2025'te kadının güçlenmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yürürlüğe koyduk. Tüm illerimizde vali başkanlığında oluşturulan kadının güçlenmesi il koordinasyon kurullarıyla yerel dinamikleri de dikkate alan eylem planını hazırladık. Bakanlık olarak kadınların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çalıştayın kent için önemli olduğunu vurguladı.

Çalıştayda emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Çalıştayda güzel sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Belediye olarak hedefimiz ilerleyen zamanda kadınlarımızla alakalı ne bir çalıştaya ihtiyaç duyulsun ne belediyelerde bir kadınla alakalı müdürlük olsun ne de pozitif ayrımcılık yapmak üzere herhangi bir çalışma olsun. Bunların hepsinin bittiği nokta bizim hedefimiz. Biz bu hedefle yola çıktık. Birleşmiş Milletler ile kadın dostu kentler arasına dahil olmamız büyük bir başarı oldu." dedi.

Kaynak: AA

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
