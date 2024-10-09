Kadın ve Çocuk Cinayetlerine Dikkat Çektiler

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(ANKARA) - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci toplulukları, Ankaray Beşevler İstasyonu girişinde bir araya gelerek, kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için "sessiz yürüyüş" eylemi yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) öğrencileri ve öğrenci toplulukları, son zamanlarda artan kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Ankaray Beşevler İstasyonu girişinde bir araya gelerek, AHBVÜ Itri Yerleşkesine yürüyen öğrenciler, slogan atmadı. Tepkilerini, ellerinde taşıdıkları kadın ve çocuk şiddeti ve cinayetlerine karşı hazırladıkları dövizlerle gösteren üniversite öğrencileri, yürüyüş sonrasında yapılan kısa bir basın açıklamasının ardından yine sessiz bir şekilde dağıldı.