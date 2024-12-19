Kadına Şiddete Karşı Ses Yükseliyor: Manisa\'da Duruşmaya Destek

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz eylül ayında boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Seda Eller'in davasının ilk duruşmasına katıldı. Başkan Zeyrek, "Maalesef günümüzde kadına şiddet her geçen gün artıyor. Bu cezaların en ağır, yaptırımların çok güçlü, cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Adliyemizde hem annemizin hem babamızın yanında olmak istedik" dedi.

Manisa'da geçtiğimiz eylül ayında Seda Eller'in, uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından evinde öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, adliyeye giderek Seda Elleri'in annesi Zehra Canşahin ve babası Mustafa Durmaz'a destek verdi. CHP İl Başkanı İlksen Özalper, ailenin avukatları, kadın derneklerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailenin yakınları da adliyeye gelerek destek verdi.

"Biz artık kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz"

Adliyeye gelerek görülecek davada aileye destek vermek istediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, şunları söyledi:

"Bugün Seda kardeşimizi haince katleden eşinin mahkemesi için adliyenin önündeyiz. Maalesef ki günümüzde kadına şiddet her geçen gün artıyor. Bu cezaların en ağır, yaptırımların çok güçlü, cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Adliyede hem annemizin hem babamızın yanında olmak istedik. Birazdan görülecek davada bu suçu işleyen cani inanıyorum ki, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu ülkemize de bir örnek olacaktır. Bu olayların son bulmasını temenni ediyoruz. Biz, kadına şiddetin artık son bulması için her yerde yüksek sesle bağırırken maalesef kadınlarımızı hala adliye kapılarında, hastane kapılarında hatırlar ve anar olduk. Biz, bu son bulsun diyoruz. Artık hiçbir anne, hiçbir baba, kızının gördüğü şiddetten dolayı buralarda ağıt yakmasın istiyoruz. Cezaların caydırıcı olduğu, insanlarımızın bu bilince ulaştığı noktada biz artık kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz. Kadın istihdamının artmasını, kadının temsiliyetinin her yerde en üst seviyede olmasını istiyoruz. Buna yönelik çalışmalar içindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bugün son olur. Bir daha bu olaylar ne şehrimde ne de ülkemde tekrarlanmaz dileğindeyim. Burada ailenin yanındayım. Onların evladını toprağa verdik, bizler onların evladıyız. Her zaman içinde yanlarında olacağımın sözünü bir kez daha vermek istiyorum."

Adliye binası önünde yapılan açıklamada CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Seda'nın, "Artık kadın cinayetlerine dur diyoruz" dedi. Seda Eller'in annesi Zehra Canşahin ve babası Mustafa Durmaz da verilecek cezanın en ağırının olmasını istediklerini dile getirdi.