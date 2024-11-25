Kadına Şiddetle Mücadele için Erkekler Harekete Geçmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadına Şiddetle Mücadele için Erkekler Harekete Geçmeli

Kadına Şiddetle Mücadele için Erkekler Harekete Geçmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde erkeklerin inisiyatif almasını istedi.

25.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu sorun hepimizin sorunudur. Bu yüzden biz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı erkeklerin daha fazla inisiyatif almasını arzu ediyoruz." dedi.

Genel Başkan Arslan başkanlığındaki heyet, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi önünde toplanarak, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de kadınların yaşadığı şiddeti göz önüne sermek ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir alan açmak için HAK-İŞ olarak harekete geçtiklerini belirtti.

İsrail'in, Filistin'de bir seneden fazladır devam ettirdiği katliamların büyük destekçisinin ABD olduğunu söyleyen Arslan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece 25 Kasım'la sınırlandırılamayacağını vurguladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin en temel görevleri olduğunu anlatan Arslan, "Kadına ve erkeğe, hatta bütün canlılara şiddetin yasaklandığı bir kültürün mensuplarıyız. Bırakın kadınları, erkekleri, karıncayı bile ezmenin bizim kültürümüzde yasaklandığı bir anlayış bugün nasıl oluyor da birkaç yıl içerisinde binlerce kadının katledilmesini seyrediyor. İş yerlerinde, aile içerisinde, sokaklarda kadınların katledilmesine sessiz kalamayız." diye konuştu.

Kadına şiddet konusunun sadece kadınların sorunu olmadığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bu sorun hepimizin sorunudur. Bu yüzden biz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı erkeklerin daha fazla inisiyatif almasını arzu ediyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu yüzden HAK-İŞ'li erkekler olarak kadına yönelik şiddetle mücadelenin esas öznesi bizleriz. Kadına yönelik şiddetin mağdurları kadınlar ama şiddeti yapanlar ise büyük ölçüde erkeklerdir. O zaman erkekler olarak önce kendimizi, sonra teşkilatlarımızı ve milletimizi bu konuda uyarmamız gerekiyor."

ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme'nin kabul edilmesi gerektiğini aktaran Arslan, "HAK-İŞ olarak, Birleşmiş Milletler ILO'nun C190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından onaylanmasını önemli bir aşama olarak görüyoruz. Bunun onaylanmasını istiyoruz. Çünkü dünyada ve ülkemizde tüm çalışanların hem taciz hem de şiddete karşı korunması önemli bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin hayata geçirilmesi konusunda HAK-İŞ liderlik yapmakta ve öncülük etmektedir." ifadelerini kullandı.

Arslan'ın konuşmasının ardından HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Duran Çiçek, çalışma hayatında kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için taleplerin yer aldığı ortak bildiriyi okudu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kadına şiddet, Mahmut Arslan, Politika, Güncel, ankara, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Şiddetle Mücadele için Erkekler Harekete Geçmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu 400 bin kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kadına Şiddetle Mücadele için Erkekler Harekete Geçmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.