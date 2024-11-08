Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Teklifi

CHP'li Deniz Demir, kadına yönelik şiddet için adres verme uygulamasını değiştiren kanun teklifi sundu.

08.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Tebligat Kanunu'nda adres verme uygulamasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi verdi. Şiddet gören kadınların adres bilgilerinin paylaşılmasından çekindiği için adli yollara başvurmadığını belirten Demir, "Maalesef mevcut sistemimiz kadınları korumaktan çok uzak. Adli yollara başvurmaktan çekinen kadınların haklarını etkin bir biçimde araması ve suçluların cezalarını çekmesini hedefliyoruz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Tebligat Kanunu'nda adres verme uygulamasının değiştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi. Teklifte Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki her türlü dava, iş, işlem ve uzlaşma ile ilgili işlemler için düzenlenecek davetiyelerde ve belgelerde tüm tarafların yazılı izni bulunmadıkça tarafların adreslerine yer verilmemesi öngörüldü.

Deniz Demir, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Sözleşmesinden çıkılması ve 6284 sayılı Kanunun etkin bir biçimde uygulanmaması sonucu şiddet olayları artıyor"

"Son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve taciz olayları hepimizin ortak sorunu. İstanbul Sözleşmesinden çıkılması ve 6284 sayılı Kanunun etkin bir biçimde uygulanmaması sonucu şiddet olayları artıyor ve failler bu durumdan cesaret alıyor. Maalesef mevcut sistemimiz kadınları korumaktan çok uzak.'

"Adli yollara başvurmaktan çekinen kadınların haklarını etkin bir biçimde araması ve suçluların cezalarını çekmesini hedefliyoruz"

Adli yollara başvuran mağdurlar kişisel bilgileri ve adreslerinin faillerin eline geçmesinden muzdarip. Kanun teklifimiz ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki her türlü dava, iş ve işlemde düzenlenecek belgelerde tarafların adreslerine yer verilmemesini amaçlıyoruz. Bu sayede adli yollara başvurmaktan çekinen kadınların haklarını etkin bir biçimde araması ve suçluların cezalarını çekmesini hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Deniz Demir, Politika, Güncel, Ankara, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:36 Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yükseltti
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
16:26 TOKİ’den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Büyük Fırsat
16:12 Erdoğan’ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime Erdoğan'ın danışmanından muhalefete videolu gönderme: Yakışır güzellerime
16:09 Samsunspor Teknik Direktöründen ’’Galatasaray’ı yenerseniz başkan size kızar mı’’ sorusuna flaş cevap Samsunspor Teknik Direktöründen ''Galatasaray'ı yenerseniz başkan size kızar mı?'' sorusuna flaş cevap
15:54 Üvey Baba’nın Halil’i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı
15:52 İstanbul’da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
15:50 Ziraat Bankası yeni banka kuruyor Ziraat Bankası yeni banka kuruyor
15:49 Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen: Narin kızımızın davasına sahip çıktım, ünümle burada değilim
15:47 Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı Asgari ücret belirlenmeden zamlar gelmeye başladı
15:46 TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı TUSAŞ saldırısında yayın yasağına uymayan kanallara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 12:20:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.