Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Teklifi

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(ANKARA)- CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Tebligat Kanunu'nda adres verme uygulamasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi verdi. Şiddet gören kadınların adres bilgilerinin paylaşılmasından çekindiği için adli yollara başvurmadığını belirten Demir, "Maalesef mevcut sistemimiz kadınları korumaktan çok uzak. Adli yollara başvurmaktan çekinen kadınların haklarını etkin bir biçimde araması ve suçluların cezalarını çekmesini hedefliyoruz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Tebligat Kanunu'nda adres verme uygulamasının değiştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi. Teklifte Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki her türlü dava, iş, işlem ve uzlaşma ile ilgili işlemler için düzenlenecek davetiyelerde ve belgelerde tüm tarafların yazılı izni bulunmadıkça tarafların adreslerine yer verilmemesi öngörüldü.

Deniz Demir, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Sözleşmesinden çıkılması ve 6284 sayılı Kanunun etkin bir biçimde uygulanmaması sonucu şiddet olayları artıyor"

"Son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve taciz olayları hepimizin ortak sorunu. İstanbul Sözleşmesinden çıkılması ve 6284 sayılı Kanunun etkin bir biçimde uygulanmaması sonucu şiddet olayları artıyor ve failler bu durumdan cesaret alıyor. Maalesef mevcut sistemimiz kadınları korumaktan çok uzak.'

"Adli yollara başvurmaktan çekinen kadınların haklarını etkin bir biçimde araması ve suçluların cezalarını çekmesini hedefliyoruz"

Adli yollara başvuran mağdurlar kişisel bilgileri ve adreslerinin faillerin eline geçmesinden muzdarip. Kanun teklifimiz ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki her türlü dava, iş ve işlemde düzenlenecek belgelerde tarafların adreslerine yer verilmemesini amaçlıyoruz. Bu sayede adli yollara başvurmaktan çekinen kadınların haklarını etkin bir biçimde araması ve suçluların cezalarını çekmesini hedefliyoruz."