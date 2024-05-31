KAYSERİ'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi G.Y. isimli kadını, işe giderken önünü kesip, tüfek doğrultan L.T. (46) tutuklandı.
Melikgazi ilçesinde L.T., hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan eski sevgilisi G.Y.'yi işe giderken yolunu kesip tüfek doğrulttu. Bunun üzerine G.Y., Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullandı. Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde L.T.'nin, eski sevgilisi G.Y.'ye, önünü kesip tüfek doğrulttuğu yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli L.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kadını İşe Giderken Tüfekle Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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