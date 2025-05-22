Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Çanakkale'de Tamamlandı - Son Dakika
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Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Çanakkale'de Tamamlandı

22.05.2025 17:24  Güncelleme: 18:28
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Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı' (KİHEP) 16 hafta süren eğitim ile tamamlandı. Programa 15 binden fazla kadına ulaşıldığı belirtilirken, kadınların toplumda yarattığı fark vurgulandı.

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Ana Bilim Dalı iş birliğinde düzenlenen "Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı" (KİHEP) tamamlandı.

Çanakkale Belediyesi'nin Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde yürüttüğü KİHEP, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Törene Belediye Meclis üyesi Nurcan Bingöl, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Canan Ergun, ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Özdemir, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Derya Girgin, RPD Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nursel Topkaya, Öğr. Gör. Nesrin Şahin, Sosyal Hizmet Uzmanı Erdal Akkol ve öğrenciler katıldı.

"Her bir kadının hayatında yarattığı fark, KİHEP'in gerçek gücüdür"

Açılış konuşmaları ile başlayan programda söz alan Kadının İnsan Hakları Eğitmeni Gülay Aktaşcı, 20 yılı aşkın süredir uygulanan KİHEP'in bugüne kadar 15 binden fazla kadına ulaştığını vurgulayarak, "Programın sürdürülebilirliğini sağlayan en temel unsur, değişime inanarak yola çıkan kadınlar ve gönüllü eğiticilerdir. Her bir kadının hayatında yarattığı fark, KİHEP'in gerçek gücüdür" dedi.

Program, KİHEP katılımcısı rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerine katılım sertifikalarının verilmesi ve KİHEP eğitmenlerine teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ile tamamlandı.

KİHEP hakkında

16 hafta boyunca süren eğitim programı, Çanakkale Belediyesi Kadının İnsan Hakları Eğitmeni Gülay Aktaşcı tarafından Sosyal Yaşam Evleri'nde verildi. Eğitim sürecinde, kadın katılımcılara toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi şiddetle mücadele, ekonomik haklar ve sosyal güvenlik, kadının hukuk sistemindeki yeri, toplumsal katılım ve örgütlenme gibi temel başlıklarda sunumlar yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Çanakkale'de Tamamlandı - Son Dakika

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