Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı Çeşme'de Tamamlandı

12.02.2026 12:22  Güncelleme: 13:22
Çeşme Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışması Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, 25 katılımcının başarıyla tamamlamasıyla sona erdi. Eğitimler, kadınların hak temelli güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgi ve farkındalık artırmayı hedefledi.

(İZMİR)- Çeşme Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışması Derneği iş birliğiyle yürütülen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) başarıyla tamamlandı. Programı bitiren katılımcılar, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile kahvaltıda bir araya geldi.

16 hafta süren eğitimlere birlikte başlayan 25 katılımcının tamamının programı başarıyla tamamlaması, kadınların hak temelli güçlenmesi adına önemli bir kazanım olarak öne çıktı. Eğitim süreci boyunca kadınların insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dayanışma konularında bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Kahvaltı buluşmasında konuşan Belediye Başkanı Lal Denizli, katılımcıları tebrik ederek şunları söyledi:

"Sizlerle bir arada olmak ve bu süreçte birbirimizi nasıl güçlendirdiğimizi görmek çok kıymetli. Kendi haklarınıza sahip çıktığınız, eşit ve özgür bir toplum için güçlendiğiniz önemli bir eğitim yolculuğunu tamamladınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Dilerim attığınız bu adımlar başka kadınlara da ilham olur; Çeşme'de ve ülkemizde kadın dayanışmasını birlikte daha da büyütürüz."

Başkan Denizli, bu sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışması Derneği'ne, tüm eğitmenlere ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, Çeşme Belediyesi'nin kadınların eşit ve özgür bir toplumsal yaşamda daha güçlü yer almasını destekleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, katılımcıların yüksek memnuniyet duyduğu KİHEP eğitiminin ardından kadınlara yönelik bilgi ve farkındalık eğitimlerinin çeşitlendirilerek devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

