Kadınlar 10 Ekim Katliamında Hayatını Kaybedenleri Unutmadı

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(İZMİR) - 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın 9'uncu yılında, Bornova Belediyesi'nin kadın çalışanları eylem yaptı. Eylemde basın açıklamasını yapan DİSK Genel İş 7. Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Jale Sert, "Bu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Kadınlar olarak haklarımızı savunmak için buradayız. Kadın cinayetlerine karşı durmak, ancak örgütlü mücadele ile mümkün" dedi.

Bornova'da 10 Ekim Ankara Garı Katliamı'nın 9'uncu yılında düzenlenen eylemde kadınlar, erkek şiddetine karşı mücadele çağrısı yaptı. Kadınların ve çocukların yaşama hakkını savunmak için yapılan eylemde, katılımcılar sloganlar eşliğinde Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ne yürüdü ve saygı duruşunda bulundu.

DİSK Genel İş 7. Nolu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Jale Sert, yaptığı basın açıklamasında 10 Ekim Gar Katliamı'nda yaşamını yitiren 103 kişinin acısının hala taze olduğunu belirtti. Sert, "Bu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Kadınlar olarak haklarımızı savunmak için buradayız. Kadın cinayetlerine karşı durmak, ancak örgütlü mücadele ile mümkün" diye konuştu.

Sert, ülkede giderek artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

"Kadınların yaşam hakkı, yalnızca hukuki bir mesele değil, tüm toplumun sorumluluğundadır" diyen Sert, kadınlara yönelik şiddetin son bulması için tüm vatandaşların sorumluluk alması gerektiğini belirterek, katillerin cesaretini cezaların caydırıcılığını kaybetmiş olmasından aldığını da sözlerine ekledi.

Eyleme katılarak kadınlarla yürüyen Başkan Eşki de kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Kadına yönelik şiddet kabul edilemez"

"Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan, barış ve güven içinde bir toplum inşa edemeyiz. Bornova Belediyesi olarak kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu anlamlı eylem, kadınların ve çocukların yaşam hakkını savunma mücadelesinin yalnızca kadınlarla sınırlı olmadığını ve tüm toplumun bu mücadelede dayanışma içinde olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi."

Eylem boyunca kadınlar, "Kadın, Yaşam, Özgürlük", "Kadın Cinayetleri Politiktir", "Yaşamak İstiyoruz" gibi sloganlar atarak şiddete ve kadın cinayetlerine karşı seslerini yükseltti. Katılımcılar, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaparak, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi büyütme kararlılığında olduklarını kaydetti. Kadınlar, kendilerine yönelik her türlü baskı ve şiddet karşısında susmayacaklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.