Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

İstanbul Şişli'de kadınlar, bugün eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu için protesto yürüyüşü düzenledi. Eylemde yapılan açıklamada "Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?" denildi.

Şişli'de işe giderken Bahar Aksu (34) eski eşi Rüstem Elibol tarafından vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

CİNAYET PROTESTO EDİLDİ

Yaşanan bu cinayeti protesto etmek için toplanan kadınlar, Pangaltı Meydanı'ndan Olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'ne kadar yürüdü.

"BİZ KADINLAR NASIL GÜVENDE OLACAĞIZ?"

Yürüyüş sonrasında grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Bahar için buradayız. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Bahar Aksu bugün sabah saatlerinde Rüstem Elibol ve onun 3 erkek arkadaşı tarafından Şişli gibi İstanbul'un en işlek semtlerinden birinde, şu an bulunduğumuz, her gün yürüdüğümüz, geçtiğimiz ve 1 Mayıs'ta binlerce polisin ablukaya aldığı bu sokakta kaçırılmaya çalışıldı. Kaçırma girişimine direndiği için Rüstem Elibol, Bahar Aksu'yu defalarca vurarak katletti. Buradan soruyoruz, erkek adaletin cesaretlendirdiği fail aramızdayken, biz kadınlar nasıl güvende olacağız?" ifadeleri yer aldı.