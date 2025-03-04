Kadınlar Günü Etkinlikleri Başladı

İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle Türkiye
genelinde bin kadını partiye üye yaptı. Program dahilinde, yarınki İYİ Parti Grup Toplantısı'na 1500 kadın katılacak. Ayrıca grup toplantısının ardından saat 14.15'te Anıtkabir
'e ziyaret düzenlenecek. 7 mart günü saat 11.00'da tüm il başkanlıklarında ortak basın açıklaması düzenlenecek. Ayrıca 8 Mart Kadınlar Gününe özel olarak hazırlanan video ile sosyal medyada etkileşim sağlanacak.
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