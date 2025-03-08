(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaşanacak hak ihlalleri için İstanbul Barosu'nun aranabileceğini bildirdi.
İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yaşanacak hak ihlalleri için İstanbul Barosu'nu arayabilirsiniz. İstanbul Barosu Destek Hattı: 0212 393 08 39" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kadınlar Günü'nde Hak İhlalleri İçin Destek Hattı - Son Dakika
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