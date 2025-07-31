Kadınlar Güzellik Kursuyla İş Sahibi Oluyor

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği Güzellik, Saç ve Cilt Bakım Hizmetleri Kursu'na hobi olarak başlayan kadınlar, aldıkları sertifikalar sayesinde iş sahibi oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, ilçede yaşayan kadınların yeteneklerini geliştirmesine yönelik eğitim hizmeti sunmayı sürdürüyor.

Yaz dönemi de devam eden kurslar arasında en çok ilgiyi Güzellik, Saç ve Cilt Bakımı Kursu görüyor. Kursa gelen kadınlara gün boyunca temel makyaj, cilt bakımı, cilt analizi, yaşlanma karşıtı uygulamalar gibi başlıklarda eğitimler veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezimizde her kursiyerimize uygun bir kurs bulunuyor. Burada hem yeteneklerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyorlar. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı da oluyor. Yeni dönemde de yeni kurslarımızla hizmet sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.