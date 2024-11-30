Kadınlar İçin Adalete Erişim Mekanizmaları Söyleşisi Düzenlendi

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, Art Terapi Derneği ve Kadın Haklarını Koruma Derneği iş birliğinde hayata geçirilen "Renkler İçimde Anne- Çocuk Resim Terapisi" atölyesi kapsamında kadınlar için "Adalete Erişim Mekanizmaları" konulu söyleşi düzenlendi. Atölyeye katılan kadınların yanı sıra bölge sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte şiddetin türleri, şiddet anında başvuru mekanizmaları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve hukuki haklar konusunda sunum yapıldı.

Konak Belediyesi'nin Art Terapi Derneği ve Kadın Haklarını Koruma Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği "Renkler İçimde Anne-Çocuk Resim Terapisi" atölyesi kapsamında kadınlar için "Adalete Erişim Mekanizmaları" konulu söyleşi düzenlendi. Basmane'de bulunan İzmir Kadın Müzesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şube Başkanı Avukat Hülya Çağlayan Gültekin ve Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreteri Avukat Ece Uncu Danyıldız tarafından şiddetin türleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve yasal haklar konusunda bilgilendirme yapıldı. Şiddet anında başvuru mekanizmalarının da ele alındığı etkinlikte Gültekin ve Danyıldız, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

"Kadınların güçlenmesi lazım"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadın Haklarını Koruma Derneği Onursal Başkanı Dilek Özen, 30 yıl önce kurulan derneğin kadınlar için çalışan hak temelli bir oluşum olduğunu belirterek, "Kadınların güçlenmesi lazım. Bugün size yönetim kurulumuzdan iki değerli avukat arkadaşımız haklarımızla ilgili bilgilendirme yapacak. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi başlatan Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bu mücadeleyi Türkiye'de kutlayamıyoruz"

Etkinlik salonunu dolduran kadınlara şiddet ve türleri hakkında bilgi veren Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreteri Avukat Ece Uncu Danyıldız, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü geride bıraktık. Biz bu mücadeleyi ne yazık ki Türkiye nezdinde kutlayamıyoruz. Geçtiğimiz ekim ayı kadın cinayetlerinde tarihi bir andı. 14 yılın en yüksek kadın cinayeti işlendi, bir cins kırım gerçekleşti. Şiddet türlerini dörde ayırıyoruz ama günümüzde farklı şiddet türleri de var. Psikolojik, fiziksel, cinsel, dijital ve flört şiddeti de bunlardan bazıları. 400 00 04 numaralı İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezimizin telefonunu mutlaka kaydedin. Merkezimiz kadınlara ücretsiz avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Şiddetin nedeni eşitsizlik"

Şiddetin toplumsal bir olgu olduğunun altını çizen Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreteri Avukat Hülya Çağlayan Gültekin de, "Türkiye'de kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Araştırmalar bunun sebebinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sıralamasında 146 ülke arasında 134. sırada. Eşitliği sağlayabilmek için yolumuz çok uzun. Cinsiyet ayrımcılığı insan hakları ihlalidir ve evrensel bir sorundur. Telefonunuza mutlaka KADES uygulamasını indirin. Sizin ihtiyacınız olmayabilir belki ama yanınızda ya da yolda yürürken birisinin şiddete uğradığını gördüğünüzde o uygulamayı kullandığınızda hayatı kurtulacak" dedi.

"Kadın dostu bir başkan"

Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emine Özcan ise "Çok güzide bir topluluğumuz var, emeklerinize sağlık. Bunları gerçekleştirmemiz için bize olanak tanıyan Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya gönülden teşekkür ediyoruz. Kadın dostu bir başkan, kız kardeşlik formunu hepimize uyguluyor. Daha büyük projelerde de birlikte olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.