Kadınlar İçin Enerji Okulu Kuruldu

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REGES Elektrik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliği ile 'Kadınlar İçin Enerji Okulu' isimli akademi kurduğunu duyurdu. 'Kadının Enerjisi, Türkiye'nin Enerjisi' mottosuyla kurulan akademi enerji sektöründe çalışan veya bu alanda kariyer planlayan kadınların bilgi ve deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Başvuruların 3 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında kabul edileceği akademinin ilk dersi 10 Nisan'da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştirecek. Programi başariyla tamamlayan bir kişi ise Reges'te istihdam edilecek.

Enerji sektöründeki kadın-erkek istihdam oranları arasındaki farkın kapatılmasını destekleyen proje Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Reges Elektrik ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor. Bu kapsamda, Bakanlık ile Reges Elektrik arasında 17 Ocak'ta imzalanan İşbirliği Protokolü, enerji sektöründe kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunacak. Akademinin ilk dersi 10 Nisan'da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştirecek.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI ARTIRILACAK

Konu hakkında Reges Enerji yetkililerinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji sektöründeki kadın-erkek eşitliğine dair açıkladığı veriler, Kadınlar için Enerji Okulu Projesi'nin önemini ortaya koyuyor. Ajans tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, geleneksel enerji sektörünün yalnızca yüzde 16' sını kadın çalışanlar oluşturuyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından yapılan araştırma sonuçları ise, yenilebilir enerji işgücünün yalnızca yüzde 32'sinin kadınlardan oluştuğunu gösteriyor. Söz konusu uçurumu kapatmak için hayata geçirdiğimiz proje ile uluslararası standartlarda bir değer zinciri oluşturularak hem kadın-erkek eşitliğinin hem de enerji sektöründeki kadın temsiliyetinin artırılması hedefliyoruz."

BAŞVURULAR 3 ŞUBAT – 3 MART TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Kadınlar İçin Enerji Okulu'nun yılda bir defa gerçekleştirilecek olan eğitimin müfredatını enerji tedariği, liderlik, yönetim becerileri, sürdürülebilirlik gibi ders konuları oluşturuyor. 'Kadının Enerjisi Türkiye'nin Enerjisi' sloganıyla hayat bulacak programa, 3 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında başvuru yapılacak. Lisans diploması bulunan ya da üniversitelerin dördüncü sınıf öğrencisi olan kadın adayların başvuruları kabul edilirken, 5 haftalık eğitim programının ilk ders zili 10 Nisan'da çalacak. 10 Mayıs'a kadar her hafta üçer saat işlenecek dersler, teknik, akademik ve sektörel eğitimleri kapsayacak.

PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN BİR KİŞİ REGES'TE İSTİHDAM EDİLECEK

Eğitime katılanlar, sertifika almaya hak kazanmak için üç temel koşulu yerine getirecek. Derslere eksiksiz olarak katılmanın yanı sıra, üçüncü hafta itibarıyla yapılacak olay çalışma analizinde yüzde 40 ve dönem sonunda gerçekleştirilecek final sınavında yüzde 60 başarılı olmaları gerekecek. Programı başarıyla tamamlayan bir kadın profesyonele Reges Elektrik bünyesinde istihdam imkanı sunulacak.