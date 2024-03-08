Kadınlar İstanbul'da Özgürlük İçin Yürüdü

Güncel

Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

Polis Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakları gündüz saatlerinde kuşattı, Şişhane ve Taksim metro istasyonları saatlerce kullanıma kapalı kaldı. Ancak kadınlar her engele rağmen gece yürüyüşünü gerçekleştirdi. Beyoğlu sokaklarında "özgürlük" sloganları yankılandı.

Kadınlar İstanbul Valiliği'nin yasak kararına ve sokak başlarına kurulan barikatlara rağmen Beyoğlu sokaklarını doldurdu.

Konser kostümleri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen'in "Yurtta aşk cihanda aşk" şarkısını söyleyerek yürüyüşlerini sürdüren kadınlar, polise seslenerek "barikatı aç" sloganı attı.

Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınların bir bölümü de Filistin bayrağı açtı, Filistin mücadelesinin kadın kahramanlarının posterlerini taşıdı. Kadınlar İsrail'le birlikte iktidardaki AKP'yi ve politikalarını protesto etti

Polis de zaman zaman yürüyüşün yasadışı olduğu anonsunu yapıp "dağılın" çağrısı yaptı. Sıraselviler Caddesi'nden Cihangir yönüne yürüyüşe geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın afişine bakarak "Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor" sloganı attı.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş basın açıklaması ile sona erdi. Kadınlar yaptıkları açıklamada "Bize eşitlik, özgürlük yoksa onlara da huzur yok" mesajı verdi.