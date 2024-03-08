Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT
Polis Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakları gündüz saatlerinde kuşattı, Şişhane ve Taksim metro istasyonları saatlerce kullanıma kapalı kaldı. Ancak kadınlar her engele rağmen gece yürüyüşünü gerçekleştirdi. Beyoğlu sokaklarında "özgürlük" sloganları yankılandı.
Kadınlar İstanbul Valiliği'nin yasak kararına ve sokak başlarına kurulan barikatlara rağmen Beyoğlu sokaklarını doldurdu.
Konser kostümleri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen'in "Yurtta aşk cihanda aşk" şarkısını söyleyerek yürüyüşlerini sürdüren kadınlar, polise seslenerek "barikatı aç" sloganı attı.
Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınların bir bölümü de Filistin bayrağı açtı, Filistin mücadelesinin kadın kahramanlarının posterlerini taşıdı. Kadınlar İsrail'le birlikte iktidardaki AKP'yi ve politikalarını protesto etti
Polis de zaman zaman yürüyüşün yasadışı olduğu anonsunu yapıp "dağılın" çağrısı yaptı. Sıraselviler Caddesi'nden Cihangir yönüne yürüyüşe geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın afişine bakarak "Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor" sloganı attı.
Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş basın açıklaması ile sona erdi. Kadınlar yaptıkları açıklamada "Bize eşitlik, özgürlük yoksa onlara da huzur yok" mesajı verdi.
Son Dakika › Güncel › Kadınlar İstanbul'da Özgürlük İçin Yürüdü - Son Dakika
Kahramanmaraş merkezli 6 ilde, sosyal medya platformlarında sahte ilan vererek dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı sanılan çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapmayı hedeflediğini ve yapamazsa görevde durmayacağını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasının dezavantaj olduğunu ifade etti.
Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği 'Teşkilat Buluşması' etkinliğiyle kadınları bir araya getirdi. Programda konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, kadınların toplumdaki önemini vurgulayarak, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanda elde ettiği başarıları takdir ettiğini belirtti. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ise 8 Mart'ın artık bir kutlama günü olduğunu ve kadınların mücadelelerle dolu tarihlerinin olduğunu ifade etti.
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