Kadınlar İstanbul'da Özgürlük İçin Yürüdü - Son Dakika
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Kadınlar İstanbul'da Özgürlük İçin Yürüdü

İstanbul'da gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınlar, polis engellerine rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Kadınlar, İstanbul Valiliği'nin yasak kararına ve barikatlara rağmen özgürlük taleplerini dile getirdi ve AKP'nin politikalarını protesto etti.

08.03.2024 23:32
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Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

Polis Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakları gündüz saatlerinde kuşattı, Şişhane ve Taksim metro istasyonları saatlerce kullanıma kapalı kaldı. Ancak kadınlar her engele rağmen gece yürüyüşünü gerçekleştirdi. Beyoğlu sokaklarında "özgürlük" sloganları yankılandı.

Kadınlar İstanbul Valiliği'nin yasak kararına ve sokak başlarına kurulan barikatlara rağmen Beyoğlu sokaklarını doldurdu.

Konser kostümleri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen'in "Yurtta aşk cihanda aşk" şarkısını söyleyerek yürüyüşlerini sürdüren kadınlar, polise seslenerek "barikatı aç" sloganı attı.

Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınların bir bölümü de Filistin bayrağı açtı, Filistin mücadelesinin kadın kahramanlarının posterlerini taşıdı. Kadınlar İsrail'le birlikte iktidardaki AKP'yi ve politikalarını protesto etti

Polis de zaman zaman yürüyüşün yasadışı olduğu anonsunu yapıp "dağılın" çağrısı yaptı. Sıraselviler Caddesi'nden Cihangir yönüne yürüyüşe geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın afişine bakarak "Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor" sloganı attı.

Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş basın açıklaması ile sona erdi. Kadınlar yaptıkları açıklamada "Bize eşitlik, özgürlük yoksa onlara da huzur yok" mesajı verdi.

Kaynak: ANKA

Beyoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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