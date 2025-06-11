Kadınlar Kooperatifi ile Doğadan Kazanç Sağlıyor

Kars'ta kooperatif çatısı altında güç birliği yapan köy kadınları, doğadan topladıkları bitkileri kurutup satıyor.

Karakale köyündeki 21 kadın, kurdukları Karakale Köyü Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sayesinde güç birliği yaptı.

Doğada türküler eşliğinde topladıkları ısırgan, evelik, madımak ve birçok bitkiyi gölgelik alanlarda kurutan kadınlar, daha sonra ürünleri bez torbalara doldurup paketliyor.

Bitkilerin yanı sıra kaz yetiştiren ve marmelat da yapan kadınlar, ürünlerini hem internetten müşterilerine hem de Türkiye'nin farklı noktalarında anlaştıkları Kars derneklerine pazarlayarak kazanç sağlıyor.

"Çok titiz bir çalışma içerisindeler"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte 80'in üzerinde endemik bitki bulunduğunu söyledi.

İlkbaharın gelmesiyle köylülerin, çiftçilerin kendi bölgelerinde endemik bitkileri ihtiyaçlarını karşılamak için topladığını hatırlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın gösterdiği yolla endemik bitkilerin korunması ve sürdürülebilir şekilde doğada devamını sağlamak için çeşitli çalışmalar, projeler yapıyoruz. Bu köyümüzde (Karakale) bulunan kadın kooperatifi çok titiz bir çalışma içerisinde. Kadınlar, doğada topladıkları bu endemik bitkileri kendi ekonomilerine katkıda bulunmak için üretim yapıyor. Köylülerimize, vatandaşlarımıza endemik bitkileri toplarken, kökünden çıkarmadan gelecek nesillere aktaracak şekilde koruyacak şekilde toplamalarını öneriyoruz."

"Kışın da kaz üretip satıyoruz"

Karakale Köyü Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Perihan Yolcu da hem yaz hem de kış sezonunda farklı ürünlerle üretime devam ettiklerini belirterek, "Baharda yöremizin çok zengin bir florası var. Binbir çeşit bitki var ve hepsi gıda sektöründe tüketilebilir endemik bitkilerdir. Yaklaşık 2 bin 400 rakımda yetiştiği için tamamen organik diyebileceğimiz bitkilerdir. Evelik, kuş ekmeği, ısırgan topladık, bunları kurutup satıyoruz. Kışın da kaz üretip satıyoruz. Kooperatifimizdeki 21 kadın kaz yetiştiriciliği de yapıyor." dedi.

Sibel İşbeceren de kooperatifle kadınların güç birliği yaptığını dile getirerek, "Evelik, ısırgan, yarpuz, kuş ekmeği, kekik gibi doğal ürünleri toplayarak gölgelik alanda kurutuyoruz. Evelik ürünleri doğruyoruz, kuruduktan sonra kendi diktiğimiz bez torbalara dolduruyoruz ve satışa hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.