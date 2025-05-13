Kadınlar Kooperatifi ile Yerel Ürün Satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadınlar Kooperatifi ile Yerel Ürün Satışı

Bursa'nın Hamamlıkızık Mahallesi'nde kadınlar, kooperatif kurarak el emeği ürünlerini satıyor.

13.05.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde doğup büyüdükleri mahallede kooperatif kuran kadınlar, işlettikleri kafede el emeği ürünler de satarak kazanç sağlıyor.

Uludağ'ın eteklerinde bulunan kırsal Hamamlıkızık Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yaptıkları salça, reçel, mantı gibi çeşitli ürünleri üretime dönüştürerek satmaya karar verdi.

Hamamlıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin desteğiyle bir araya gelen 108 kadın, 2023'te Hamamlıkızık Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Kooperatif üyesi kadınlar, hem bir arada sosyalleşmek hem de el emeği ürünlerinin satışını yapabilmek için doğayla iç içe kafe açtı. Bu kafede hazırladıkları ürünleri satan kadınlar, aynı zamanda müşterilere sıcak servis de gerçekleştiriyor.

Kurdukları sistemle dönüşümlü aktif çalışan 22 kadın, iş hayatına atılıp aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Elif Başaran, AA muhabirine, 2023'te 108 ortak üyeyle kurulan kooperatifin şu an 22'si aktif çalışan 95 üyeyle hizmet verdiğini anlattı.

Başaran, kurdukları kooperatifle kadınların neler başarabileceğini gösterdiklerini belirterek, küçükken top oynadıkları, büyüyüp evlendikleri mahallede imece usulüyle çalıştıklarını vurguladı.

Mahalledeki hemen hemen her haneden bir üyeye sahip olduklarını dile getiren Başaran, "Aslında burada yaptığımız her şeyi yıllardır evimizde üretiyoruz. Bunun adına 'kış hazırlığı' diyorduk, burada da 'üretim' diyoruz. Salçamızı, reçellerimizi özellikle kendi mahsulümüzden üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Başaran mahallelerinde yetişen meyvelerle reçel yaptıklarını anlatarak, tarhana, erişte, kuskus, ekşi mayalı ekmek ile Hamamlıkızık Köyü'ne özgü nohutlu mantı ve Nebidede çorbasını da kafeye gelenlere servis ettiklerini kaydetti.

En çok gözleme ve köy kahvaltısının ilgi gördüğünü ifade eden Başaran, "Çok güzel bir yerdeyiz. Doğanın yeşiliyle Uludağ'ın beyazının birleştiği en güzel noktalardan biri. Havasıyla, suyuyla, doğasıyla çok güzel cennet gibi bir ortamda hem üretiyoruz hem sunuyoruz. Mahalle meydanında 3-5 kilogram un ile başlayan, kısa sürede bugünlere gelen bir hikayemiz var. Destek olan herkese, anlayış gösteren eşlerimize sonsuz teşekkürler." diye konuştu.

"Misafirlerimizi ağırlıyoruz"

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arzu Çakır da kafeyi 1,5 yıldır işlettiklerini anlattı.

Kendisinin yemek bölümünde görev yaptığını dile getiren Çakır, "Üç grup yemekçimiz var. Nebidede çorbasından tutun bütün yemekleri yapıyoruz burada. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kadın kooperatifi olarak herkesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi iki çocuk annesi Günay Aksu da burada gözleme yaptığını söyledi.

Yardımlaşarak kol kola çalıştıklarını anlatan Aksu, kimin elinde ne varsa bir araya getirip birbirlerine yardım ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Yıldırım, Güncel, Kadın, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Kooperatifi ile Yerel Ürün Satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
Trump gelirse Putin de İstanbul’a gelecek
Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:21:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Kooperatifi ile Yerel Ürün Satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.