Kadınlar Nagihan İçin Sokağa Çıktı

Haber-Kamera: Hakan KAYA

Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur'un, dayısı tarafından öldürülmesini protesto etti. Genç Feministler Federasyonu'ndan Güneş Fadime Akşahin, iktidarın aile politikalarına tepki göstererek "Bugün Nagihan'ın öldürülmesinin siyasi iktidarın iki yıldır tam gaz sürdürdüğü aile odaklı politikalardan bağımsız görmüyoruz." dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Genç Feministler Federasyonu üyesi kadınlar Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur'un dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmesini Kadıköy Süreyya Operası önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. "Aileye feda olmayacağız Nagihan'ın hesabını soracağız" yazılı pankart açan kadınlar "Kadın cinayetlerini durduracağız" "Asla yalnız yürümeyeceksin" "Kadın cinayetleri politiktir" sloganları attı. Eyleme CHP İstanbul Kadın Kolları da destek verdi.

"Yaşam hakkımıza göz dikenlere karşı hep beraberiz"

Yapılan basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu vahşet yine kutsal diye adlandırılan aile yakını tarafından işlendi. Katil zanlısının önceden de suç faili olarak firari olmasından anlıyoruz ki bu cesaret İstanbul Sözleşmesi'nin yok sayılmasından gelmektedir. İşte biz bu cesareti yıkmak için buradayız. Onlar kulaklarını tıkadıkça biz daha da çok sesimizi çıkaracağız. 6284 sayılı kanun için hep birlikte yılmadan, korkmadan bağıracağız. Konu kadın olduğunda hukuksuzluğu kendilerine mübah görüyorlar. Nagihan gibi nice kadını eve hapsetmek isteyenlere, eşitlikten korkanlara, yaşam hakkımıza göz dikenlere karşı hep beraberiz. Onların bu taraflı haksız düzenine boyun eğmeyeceğiz."

"İktidar her aile kutsal dediğinde kadınlar öldürülüyor"

Genç Feministler Federasyonu'ndan Güneş Fadime Akşahin ise şöyle konuştu: "Dayısı tarafından cinsel saldırıya uğrayıp ardından öldürülen ve bir yıl sonra ölü bedeli bulunan kardeşimiz için bir araya geldik. Nagihan tam bir yıl sonra bulundu. Soruşturmada tutanaklarda şöyle bir ifade geçiyor; Aile bireyleri bir araya gelmiş, toplantı yapmış ve Nagihan'ın öldürülmesine karar vermiş. Tıpkı Narin'de olduğu gibi. ve görüyoruz ki bir yıl boyunca Nagehan'ı bulamamalarının bir sebebi var. Çünkü aileyi asla sorumlu görmüyorlar. Nagehan'ın babası da aile bireyleri tarafından öldürülmüş olmasına rağmen aileyi asla baş sorumlu görmemişler soruşturma sırasında. Eğer görselerdi Nagihan bulunması bir yılı bulmazdı.

Bugün Nagihan'ın öldürülmesinin siyasi iktidarın iki yıldır tam gaz sürdürdüğü aile odaklı politikalardan bağımsız görmüyoruz. İktidar her aile kutsal dediğinde kadınlar öldürülüyor. Her aile güzellemesi yaptığında çocuklar istismara uğruyor. Bugün AKP hükümeti gençlere evlilik teşvikleri dağıtıyor, kamusal alanlarda gençlere evlenin çağrısı yapıyor. Aile, Nagihan'ı öldürüp sonrada da 1 yıl boyunca asla sorumlu görülmeyen bir kurumdur. Aile, sadece babasıyla değil tüm çevre çeper akrabalarıyla bizim üzerimizde baskı kurmayı deneyen bir kurumdur. Ve bu mevcut aile kurumu, her gün yeniden yeniden toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin devamını sağlamak üzere var olan bir kurumdur. Aile bizler için tartışmalıdır. Biz genç kadınları öldüren, eşitsizliğe uğramamıza sebep olan patriyarkanın biricik kurumu aileyi sonuna kadar tartışacağız. Nagihan'ın hesabını elbet soracağız"

"Nagihan'ın hesabını soracağız"

Genç Feministler Federasyonu İstanbul Üniversite Temsilcisi Mergen Arıtürk, "Eğer 6284 uygulansaydı, İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükte olsaydı ve uygulansaydı Nagihan bugün aramızda olacaktı. Ancak İktidarın politikaları ve aile dayatmaları kadını görmezden gelmelerinin bir sonucu olarak Nahigan 19 yaşında katledildi. İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girsin, 6284 uygulansın daha fazla kadın cinayeti olmasın. Ama iktidar bunu istemiyor. Nagihan'ı ve daha nice kadını bizden alan bu ataerkil sisteme boyun eğmeyeceğiz. Mücadelemizi kadın hareketini her gün daha da büyüteceğiz" diye konuştu.