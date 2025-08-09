Kadınların El Emeği Ürünleri Fuarla Tanıtıldı - Son Dakika
Kadınların El Emeği Ürünleri Fuarla Tanıtıldı

09.08.2025 20:34
Kahramanmaraş'ta fuarda kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilendi, satışları yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı'nda, belediye kurslarında eğitim gören kadınların ürettiği el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ile kadın kooperatiflerinin yer aldığı stantlarda, yıl boyunca düzenlenen kurslarda üretilen yöresel dokuma, el işçiliği, sim sırma, mefruşat, ahşap boyama ve çeşitli geleneksel ürünler sergileniyor.

Kadınlar, eserlerini tanıtmanın yanı sıra satışını da gerçekleştirerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Proje Sorumlusu Ayşe Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara katılımın kadınlar açısından önem taşıdığını belirtti.

Yıl boyunca düzenlenen kurslarda eğitim alan kadınların el emeği ürünlerini fuarda sergilediğini ifade eden Deniz, "Ayrıca kadınlarımız burada ürünlerinin satışını yaparak gelir elde ediyorlar. Standımıza gösterilen ilgiden memnunuz. Ziyaretçiler ürünleri beğeniyor, bu da kadınlarımızı motive ediyor." dedi.

Geleneksel Ağustos Fuarı, yöresel lezzetlerin, el sanatlarının ve çeşitli etkinliklerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

