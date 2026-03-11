Kadınların Gücü: Söyleşi Programı

ÜSKÜDAR Belediyesi, kadınların toplumsal hayattaki gücünü, başarı hikayelerini ve duyguların ifade edilmesinin önemini ele almak amacıyla 'İsmini Vermek İstemeyen Söyleşi' programına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Medicana Çamlıca Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilecek söyleşide alanında uzman isimlerin kadınların yaşam deneyimlerini ve toplumsal katkılarını konuşacağı aktarıldı.

12 Mart Perşembe günü saat 13.00'te Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu'nda düzenlenecek programda, 'Konuşamadıkça Büyüyen Duygular' temasının ele alınacağı kaydedildi. Moderatörlüğünü İnci Ertuğrul'un üstleneceği söyleşide, kadınların yaşadığı duygusal süreçler, dayanışma ve toplumsal farkındalık konuları farklı perspektiflerden değerlendirilecek.

Söyleşide Medicana Çamlıca Hastanesi'nden Doç. Dr. Bahar Temur, Uzman Dr. Meltem Vurgul ve Klinik Psikolog Cansu Kaya'nın yanı sıra Uzman Klinik Psikolog Funda Ece, TV spor kulübü kadın voleybol takımı oyuncusu Melis Yılmaz ve Üsküdar Acıbadem Mahallesi Muhtarı Semra Aydın da konuşmacı olarak yer alacağı kaydedildi.

Programda kadınların toplumsal yaşamda üstlendikleri roller, başarı hikayeleri ve duyguların paylaşılmasının bireysel ve toplumsal hayattaki öneminin ele alınacağ belirtildi.

Katılımcıların deneyimlerini paylaşarak kadınların dayanışma gücüne ve toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekmek hedefleniyor.