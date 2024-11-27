Kadınların Sosyalleşmesi ve Gelişimi İçin Belde Evleri Açılıyor

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sıraevler Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi. Belde Evleri'nden herkesin faydalandığını ancak kadınların daha fazla sahiplendiğini belirten Başkan Ataç, "Buraya gelen kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem de kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Bu güzel proje birçok belediyeye de örnek oldu, farklı isimlerle başka şehirlerde benzerleri hayat buluyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Sıraevler Belde Evi kursiyerleri ile buluştu. Buluşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve çok sayıda kursiyer katıldı.

"Kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem de kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor"

Belde Evleri'nin ilkinin 2001 yılında açıldığını ve bu sene 23'üncü yaşının kutlandığını belirten Başkan Ataç, şunları söyledi:

" Türkiye'de Belde Evleri ile ilgili çalışma yapan belediye yoktu. İlk Belde Evi'ni Tepebaşı Belediyesi olarak 2001 yılında Fevzi Çalmak Mahallesinde açtık. Bu projeyi gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdik. Bugün bu rakam Deneyimli Kafelerimiz ile birlikte 37'ye ulaştı. Belde Evleri'nden çocuklar, yetişkinler herkes faydalanıyor ancak en çok kadınlarımız sahiplendi. Buraya gelen kadınlarımız hem sosyalleşiyor hem de kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Bu güzel proje birçok belediyeye de örnek oldu, farklı isimlerle başka şehirlerde benzerleri hayat buluyor. 23 yıldır hizmet veren Belde Evlerimizde çeşitli kurslara katılan birçok kadın arasında meslek sahibi olanlar da oldu. Bir etkinliğimizde yanıma bir genç hanım geldi. 'Beni tanıdınız mı? Biz sizin verdiğiniz hizmetlerle büyüdük. Okulumu bitirdim ve hemşire oldum' dedi. O kadar duygulandım ki. Bir iş doğru yapıldığında nerelere gidiyor."

Başkan Ataç ayrıca üniversiteli öğrencilere verilen desteklerden de söz etti.

"Kadınların her türlü hukuki güvenceyle desteklenmesinin yanındayız"

Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise şöyle konuştu:

"Burada yapılan çalışmanın özü daha kaliteli bir yaşamı sürdürmek bunun için de aile bütçesine katkı sağlamak birinci öncelik. CHP'nin belediyecilik anlayışının özü halkçı ve toplumcu belediyecilik. Halkçılık anlayışımızın özünde de toplumun refahını yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bugün kadın emeğini değerlendiren var olan potansiyelin ortaya çıkması için bu tür kursları açarak Eskişehirlilere sunan başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir proje olduğunu biliyorduk, burada da görmüş olmaktan dolayı son derece mutluyum. CHP bir kadın partisidir ve kadın devrimine inanan bir partidir. Kadınların her türlü hukuki güvenceyle desteklenmesinin yanındayız. İlk seçimi bekliyoruz. İlk yapılacak olan seçim bu karanlık tablonun ortadan kalkması açısından değerlidir. Türkiye nüfusunun neredeyse 3'te 2'sini CHP'li belediye başkanları yönetiyor. Bu başkanlarımızın 8 aydaki performansları oldukça arttı. Tüm anketlerde açık ara birinci partiyiz. Tepebaşı Belediyemiz uzun süredir çok deneyimli ve uygulamalarıyla da farkındalık yaratan bir belediye. Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir belediyelerimizin yaptığı başarıları, projeleri yaygınlaştırmak ve yeni başlamış başkanlarımıza model haline getirmek istiyoruz. Örneğin Eskişehir başarılı ise bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. Artık bizim 414 belediyemiz var ve yönetim anlayışları birbirine örtüşmüş durumda."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise ESMEK ve Belde Evleri'nde düzenlenen kursların sürekli dolup taştığını kadınların kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kursiyer kadınlar verilen hizmetlerden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ederek ördükleri sepetlerden konuklara takdim etti.