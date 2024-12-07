Kadınların Yurttaşlık Mücadelesi ve Kazanımları Konuşuldu

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(İZMİR)- Buca Belediyesi'nce düzenlenen " Türkiye'de Kadınların Yurttaşlık Mücadelesi ve Kazanımları" seminerinde konuşan Sosyolog Dr. Sıla Aydemir Korkmaz, geçmişten günümüze kadın haklarının elde ediliş sürecini anlattı.

Türkiye'de kadınlara yönelik kazanımların ardında büyük bir mücadele süreci olduğunu belirten Korkmaz, "1980'lerdeki kadın araştırmalarında Türkiye'deki kadın hareketinin, Osmanlı döneminde başladığını görüyoruz. Tanzimat ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde kadınların mücadelesi hız kazandı. Bu kadınlar, tarlada çalışan kadınlar değillerdi. Bunlar zengin ailelerin eğitim almış kızlarıydı. Kadınların eğitim almaları, okuma yazmayı öğrenmeleri ile dergicilik faaliyetleri başladı. Ardından ise dernekler kurulmaya başladı. Nezihe Muhiddin, Fatma Aliye, Suat Derviş, Sabiha Sertel gibi isimler, kadınların seçme ve seçilme mücadelesinin öncüsü oldular" dedi. Daha sonra, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) tarafından hazırlanan, "18: Yolları Açan Kadınlar" isimli belgesel film gösterildi.