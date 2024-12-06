Kadıoğlu'nun Ziyaretine Tepkiler: Esenyurt'u Kayyum Darbesiyle AKP'nin Çiftliği Haline Getirmek İstiyorlar

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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasından günler önce "Esenyurt'a döneceğiz" şeklindeki paylaşımıyla dikkat çeken eski Esenyurt Belediye Başkanı AK Parti'li Necmi Kadıoğlu'nun kayyum yönetimindeki belediyeye dün yaptığı ziyaret tepki çekti. CHP'li Ali Gökmen, "Esenyurt'ta ihanet yapmış olan belediye başkanı, kayyum darbesinden sonra belediye koridorlarında geziyor. Siyasetle sandıkla alamadığı sonucu maalesef kayyumla ele geçirip, kayyum darbesiyle, AKP'nin çiftliği bir bir belediye haline getirmek istiyorlar" dedi.

2017 yılında "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa eden eski Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun, Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik operasyondan günler önce yaptığı "Esenyurt'a döneceğiz" şeklindeki paylaşımı dikkat çekmiş, daha sonra yaptığı açıklamada da paylaşımının Esenyurt'ta yaşanan olayla ilgisinin olmadığını duyurmuştu.

Necmi Kadıoğlu'nun dün Esenyurt Belediyesi'ne yaptığı ziyaret tepkiye neden oldu.

Necmi Kadıoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde CHP Esenyurt İlçe Başkanı olan Ali Gökmen de Kadıoğlu'nun ziyaretini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Gökmen şöyle konuştu:

"Kadıoğlu Esenyurt'a ihanet etmiş belediye başkanıdır"

"Esenyurt 2004 yılında İstanbul'un yaylasıyken, İstanbul'un en güzel beldelerinden birisiyken, burayı 2004 itibarıyla alıp 120-130 bin olan nüfusunu 1 milyonlara dayandırmış bir kişidir Necmi Kadıoğlu. Yani Esenyurt'u bir 'beton yurda' çevirmiş, arazilerini, topraklarını yukarı doğru binalaşan beton haline getrmiş belediye başkanıdır. Esenyurt'un bugün trafiğinin içinden çıkılmaz hale gelmesini sağlayan, sağlık ocaklarının sağlık merkezlerinin yetersiz olmasını sağlayan, Esenyurt çocuklarının 60-70 kişilik sınıflarda okunmasını sağlayan, Esenyurt'a ihanet etmiş belediye başkanıdır.

"Esenyurt'ta bu ihaneti yapmış olan belediye başkanı, kayyum darbesinden sonra Esenyurt'un koridorlarında geziyor"

37 gündür her tarafta bağıra bağıra söylediğimiz, bu kayyum darbesi siyasi bir darbedir dedik her tarafta söyledik. Bugün gördük ki gerçekten bu darbe siyasi bir darbeymiş. AKP 37 günlük kayyum süresinde birinci olarak, AKP kadrolarına yetişmiş, kadın kolu başkanlığı yapmış, belediye meclis üyesi yapmış bir kadını (Yeşim Aytulum) getirip belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdi Esenyurt'ta. Bugünkü yaşanan olayda da Esenyurt'ta bu ihaneti yapmış olan belediye başkanı, kayyum darbesinden sonra Esenyurt'un koridorlarında geziyor. Yani bu arkadaşlarımız seçimle alamadığını, siyasetle sandıkla alamadığı sonucu maalesef kayyumla ele geçirip, kayyum darbesiyle AKP'nin çiftliği haline getirdikleri bir belediye haline getirmek istiyorlar.

"Kayyum atamasının siyasi olduğunu gösteren bir hamledir Necmi Kadoğlu'nun oraya gidişi"

Kayyum atamasının siyasi olduğunu gösteren bir hamledir Necmi Kadoğlu'nun oraya gidişi. Sadece Necmi Kadıoğlu mu? Yani AK Parti'nin ilçe binalarında belediyenin kadrolarının şekillendirildiği konuşuluyor. Yani fişleme yapılıyor. Orada çalışan, Esenyurt halkına hizmet eden gençler fişleme yöntemiyle mobbinge uğruyorlar Esenyurt'ta.

"Niyet Belediyeyi AK Parti'nin arka bahçesi haline getirmektir"

Biz Necmi Kadıoğlu'nun niyetini biliyoruz. Bugün belediyede olmasının sebeplerinden biri ne olabilir? Belediyeyi AK Parti'nin arka bahçesi haline getirmektir. Belediyeyi parti belediyeciliği yaptıracak bir anlayışa getirmektir. Yandaşa rant sağlayan bir belediye haline getirmek için hamle yapacaktır. Esenyurt'un ne hale geldiğini görüyorsunuzdur. Esenyurt'u yaşanmaz hale getirmiş bir insan. İyi niyetle oraya gideceğini düşünmüyorum. Sadece hayırlı olsun ziyareti olduğunu da düşünmüyorum.

"Esenyurt'ta bazı derneklere Cumhuriyet Halk Partisi'nin girmemesini özellikle talep ediyordu"

Necmi Kadıoğlu demokrat bir insansa hayırlı olsun ziyaretine de gitmemeli. Demokrasiye, hukuka inancı varsa gitmemeli. Necmi Kadıoğlu'nun demokratik bir bakış açısı olmadığını biz zaten biliyoruz. Ben ilçe başkanı olduğumda Esenyurt'ta bazı derneklere Cumhuriyet Halk Partisi'nin girmemesini özellikle talep ediyordu. Bir çok dernek başkanı beni arayıp, başkanım lütfen gelmeyin, belediye başkanı aradı bizi diye. Bu bir baskı değil midir?

"Ziyaretin anlamı kesinlikle bir kadrolaşma meselesidir"

Ziyaretin anlamı kesinlikle bir kadrolaşma meselesidir. Sonuçta İstanbul'da 12 belediye kaptırmış bir siyasi parti, büyükşehir elinde olmayan bir siyasi parti. İstanbul'daki kendi kadrolarını yerleştirecekleri alanlar arıyorlardır muhtemelen. Bir fişleme yöntemiyle, orada çalışan Esenyurt'a hizmet eden gençlerin, kadınların içeride mobbinge uğradığını biliyoruz. Çöpe, temizliğe gönderilen üniversite mezunu çocuklar görüyorsunuz. Bu kadroları boşalttıklarında yerlerine adam alacaklar. Kendi kadrolarına sahip çıkmış olacaklar, birincisi bu.

"Biz Esenyurt halkının garibanına, yoksuluna, emekçisine, emeklisine hizmet ederken, bunların derdi zenginler yaratmaktı"

İkincisi, Esenyurt Belediyesi'nin bugün 10 milyarın üzerinde bütçesi var 2025 yılı için. Rant bunlar için basit iş. İlk siyasete geldiklerinde belediyecilikle gelmeye başladılar ve bu süreçleri iyi biliyorlar. Biz Esenyurt halkının garibanına, yoksuluna, emekçisine, emeklisine hizmet ederken, bunların derdi zenginler yaratmaktı maalesef."