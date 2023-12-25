 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadir Has Üniversitesi, mescidinde ayakkabıyla giren akademisyenle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadir Has Üniversitesi, mescidinde ayakkabıyla giren akademisyenle ilgili inceleme başlattı

Kadir Has Üniversitesi, bir akademisyenin üniversite mescidinde ayakkabıyla girdiği iddialarına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, akademisyenin namaz kılan öğrencilerle yaşadığı tartışma sırasında mescide ayakkabıyla girdiği öne sürülmüştü.

Kadir Has Üniversitesi, mescidinde ayakkabıyla giren akademisyenle ilgili inceleme başlattı
25.12.2023 - 12:43,
Abone Ol

Kadir Has Üniversitesi, bir akademisyenin üniversite mescidinde bir grupla tartıştığı sırada mescide ayakkabıyla girdiği iddialarına ilişkin görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "24 Aralık 2023 günü, sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Üniversitenin mescidinde yaşanan ve sosyal medyada dün yayınlanan görüntülerde, bir akademisyenin namaz kılan öğrencilerle yaşadığı tartışma sırasında mescide ayakkabıyla girdiği öne sürülmüştü.

Görüntülerde, odasının yakınında bulunan mescide gelen öğrencilerin dışarıda bıraktıkları ayakkabı ve çantalardan rahatsız olduğunu belirten akademisyenin ayakkabıyla mescide girmesi ve tartışma sırasında kullandığı bazı ifadeler, sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aralık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Has Üniversitesi, mescidinde ayakkabıyla giren akademisyenle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika


13:29
Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız Erdoğan: 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız
13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi

Son Dakika
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:49:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kadir Has Üniversitesi, mescidinde ayakkabıyla giren akademisyenle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement