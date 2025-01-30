Kadırga Yaylası'nda Yaz Havası

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Kadırga Yaylası'nda kış ortasında yaz havası

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük yaylalardan biri olan Kadırga Yaylası'nda kış ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı.

Gümüşhane- Trabzon sınırında yer alan ve yaz aylarında binlerce insanın katılımıyla şenliklerin yapıldığı Kadırga Yaylası, kış aylarında ise beyaz örtüsü ile eşsiz manzaralar sunuyor. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan bir grup doğasever, karla kaplı Kadırga Yaylası'nı ziyaret etti. 564 yıllık üstü açık tarihi camisi ile ünlü yaylada kartpostallık görüntüler oluştu. Doğaseverler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile yaylada adeta yazdan kalma bir gün yaşadı.

Doğasever Sinan Metin ve arkadaşları, 2300 rakımlı yaylada yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının olduğunu belirterek, "Dağlar ayaklarınızın altında, tarifi imkansız bir görüntü" dediler.