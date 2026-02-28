Kadirli\'de Filistin\'e Destek Etkinliği

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek olmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı kerim okundu, dua edildi.

Yüz boyama etkinliği ve ödüllü yarışmalarının düzenlendiği programda, öğrenciler Kızılay ve Yeşilay tarafından hazırlanan çizimleri boyadı.

Katılımcılar, etkinlik alanındaki "Nehirden Denize Özgür Filistin" isimli fotoğraf sergisini gezdi.

Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik, gazetecilere, İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulmün bitmesini istediklerini söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilcisi Mustafa Güven de Filistin'deki zulmü lanetleyerek, düzenledikleri etkinliklerle yaşananlara dikkati çekmeye çalıştıklarını belirtti.