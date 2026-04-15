Kadirli'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinin depo alanında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
