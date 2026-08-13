Kadirli'de Muhtar Kayalıkta Düştü
İsmail Tulukcu, kayalıktan düşerek yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıktan düşmesi sonucu yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.
Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünün muhtarı İsmail Tulukcu, Kadirli'nin Kösepınarı köyündeki kayalıkta dengesini kaybetmesi nedeniyle düştü.
Tulukcu'nun yanındaki kişinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden yaralı çıkarılan muhtar, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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