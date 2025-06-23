Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, 2 tabanca, 1 tüfek, 198 fişek, bir miktar uyuşturucu ve 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Narkotik Yakalamaları: 7 Tutuklama - Son Dakika
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