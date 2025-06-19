Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı büyük ve küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı.
Kadirli Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığı belirtildi.
Açıklamada, canlı hayvan pazarının tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı - Son Dakika
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