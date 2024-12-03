Kadirli\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İsmet K. yönetimindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, Kadirli- Sumbas kara yolunun Yusuf İzzettin köyü yakınlarında Musa C'nin kullandığı 04 P 3292 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Hasan K'nin (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki sürücünün de durumunun ağır olduğu öğrenildi.